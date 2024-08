Tienerzweet en zonneschijn: dit was SMIB x TNO Fest 2019

Morgen is de dag waar duizenden jongeren in Nederland al een maand of twee met angstpoep in hun broek tegenop zien: de start van het nieuwe schooljaar. Avonden vol gevuld met zorgeloos plezier en lachgasballonnen worden ingeruild voor de stinkende adem van maatschappijleerdocenten en paniek over de kosten van een opleiding waar je helemaal geen zin in hebt. Gelukkig is er traditioneel aan het einde van de zomervakantie nog één festivalletje waar je nog een keer je alleen zorgen hoeft te maken over hoe je drip niet te bedropen of gescheurd uit een bloedhete moshpit komt.

SMIB x TNO Fest is daar al vier jaar de perfecte plek voor. Na een jaar te zijn uitgeweken naar Dok in Amsterdam, keerde het festival terug naar het skatepark in het noorden van de stad. Met Brusselse koning Zwangere Guy op het programma, naast natuurlijk Ray Fuego, GRGY, Nnelgie, een onaangekondigde Bokoesam en nog een hele hoop andere jonge rappers, is dit de perfecte plek om nog een keer na te denken over hoe weinig je nog weet over de afgelopen zomer. En een prima moment om te beginnen met aftellen tot de volgende.



Raymond van Mil liep rond om foto’s te maken.