Snapchat ziet deze blote borsten als gezichten

Pas op! Dit artikel bevat blote borsten.

Al het beeld met dank aan Aliah Darke

Videos by VICE

Iedereen heeft een eigen manier om met een break-up om te gaan. Gameontwerper Aliah Darke heeft een vrij unieke manier gevonden: Snapchat voor de gek houden. Ze kwam er achter dat haar borsten, die zijn voorzien van een tepelpiercing, door Snapchat worden herkend als een gezicht. Alle gezichtseffecten van Snapchat waren dus ook op haar borsten toe te passen. En dat deed Darke ook. Ze stelt de snaps nu tentoon onder haar gebruikersnaam ‘prettydarke’.

“Nadat ik een tepelpiercing nam, ontdekte ik deze ‘glitch’ in Snapchat, waardoor ik hun gezichtsherkenning kan gebruiken voor dit doeleinde,” zegt Darke, die nu een celibaat leven leidt. “Ik denk dat de combinatie van mijn tepel en de piercing ervoor zorgt dat Snapchat het geheel herkent als een neus. Het werkt niet altijd. Soms moet ik even wat spelen met de hoek en de belichting. Sommigen kleuren textiel zorgen er ook voor dat mijn borst meer op een gezicht lijkt.”

“Ik vind het interessant om te zien dat een fysieke aanpassing aan mijn lichaam ook een digitaal gevolg heeft,” voegt ze toe. “Het lag niet voor de hand om dit met mijn borsten te proberen, maar ik kwam er achter door Snapchat gewoon te gebruiken waarvoor het, uuh, bedoeld is.”

Met deze nieuwe kennis heeft Darke besloten om haar snapchatprofiel voor nu even om te dopen tot een “ar+ pop-upvoorstelling” – augmented reality plus, dus. Ze stelt haar snaps op deze manier tentoon, omdat ze een paar maanden geleden niet werden toegelaten op een tentoonstelling voor feministische kunst. Ze beseft dat iedereen haar snaps nu kan bewaren, maar vanwege de tijdelijkheid van Snapchat durfde ze het wel aan.

“Daarnaast kan ik ook zien wie de snaps heeft bekeken. Dat is een geweldige functie,” zegt ze. “Nu zijn dat ongeveer veertig mensen. Eén man stuurt me de hele tijd dickpics, maar verder krijg ik voornamelijk LMAO’s.”

“Ik denk dat het een leuke manier is om stil te staan bij hoe dom computers eigenlijk zijn,” zegt Darke. “Het is makkelijk om je te laten intimideren door technologie, maar vaak zijn de dingen die heel geavanceerd lijken, in werkelijkheid heel simpel.”

Aliah Drake heeft een website waarop ze meer van haar werk laat zien.