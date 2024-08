Jamaicaanse snapper escovitch

Porties: 2

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 35 minuten

Benodigdheden

1 witte ui, in dun gesneden ringen

2 wortels, geschild en julienne gesneden

1/2 yamboon (te koop bij de Aziatische supermarkt), geschild en julienne gesneden

2 scotch bonnet-pepers (habanero kan ook), in dunne reepjes en zonder zaadjes (tenzij je wel tegen een stootje kan)

120 ml champagneazijn

Chilivlokken, naar smaak

Zeezoutvlokken, naar smaak

10 blaadjes Chinese kool

3 tablespoons druivenpitolie, of een andere neutrale olie

1 limoen, geraspt en uitgeperst

2 snapperfilets met de huid er nog aan (225 gram per stuk)

Limoenschijfjes, om te serveren

Verse korianderblaadjes, voor de garnering

Verse dille, voor de garnering

Verse peterselieblaadjes, voor de garnering

Videos by VICE

Recept

Als je het jezelf makkelijk wilt maken, kijk je gewoon de video:

1. Laat de ui weken in koud water, ongeveer 20 minuten en giet het vervolgens af.

2. Leg de pepers in een schaal en giet de azijn eroverheen. Voeg een snufje zout en de chilivlokken toe en zet het apart.

3. Zet de oven op de grillstand. Sprenkel een eetlepel olie over de Chinese kool en schep de bladeren door elkaar met een beetje zout en nog wat chilivlokken. Leg de bladeren in een gietijzeren pan en rooster ze tot ze licht aangebrand zijn, zo’n 2 tot 3 minuten. Leg de bladeren dan apart op een bord.

4. Breng de snapper op smaak met zout. Warm 2 eetlepels olie op in de gietijzeren pan op middelhoog vuur. Leg de snapper in de pan, met de huid naar beneden en bak de vis tot de huid knapperig is, zo’n 3 tot 4 minuten. Leg de snapper op een bord.

5. Gooi de uitgelekte ui met de gesneden wortels, yamboon en de helft van de dressing door elkaar in de pan. Breng het in een kom op smaak met limoensap.

6. Doe de salade op een bord. Leg de snapper erop, met de huid naar boven, en knijp er nog wat limoensap overheen. Leg de koolbladeren er omheen en besprenkel alles met kruiden, de rest van de dressing en de limoenrasp.

We hebben vet veel lekkere recepten. Check ze hier.