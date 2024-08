We vroegen Amsterdams barpersoneel hoe je het snelst je biertje krijgt

Elke week weer hetzelfde liedje: na je drukke werkweek haast je je regelrecht het café in om compleet uit de bocht te vliegen met vrienden of collega’s. Helaas had de rest van de wereld precies hetzelfde idee en is het rammend druk aan de bar. Je weet je tussen iedereen door te wurmen om een plekje aan de bar te bemachtigen, maar daar sta je alsnog tien minuten bot te vangen, voordat het barpersoneel je eindelijk opmerkt.

Dit kan zo niet langer. Jij hebt een gezonde dorst, die snel gelest moet worden. Hoe krijg je het voor elkaar om al dat gewacht te verkorten tot directe bediening? Moet je je geld al tevoorschijn halen? Helpt geflirt of is dat maar gênant? Moet je juist de hork uithangen om sneller opgemerkt te worden?



Videos by VICE

MUNCHIES vroeg barpersoneel in Amsterdamse cafés wat wel werkt om snel bediend te worden en welk gedrag ervoor zorgt dat je compleet wordt genegeerd.

Hans (30), Café Flinck

MUNCHIES: Hoi Hans, wat moet je absoluut niet doen als je bediend wil worden?

Hans: Je moet absoluut niet gaan knippen met je vingers – daar heb ik echt een enorme hekel aan. Ik negeer het volledig en zorg er ook voor dat mijn collega’s diegene niet helpen. Wat het altijd wel goed doet is een lach, want dat trekt de aandacht.

Help je eerder vrouwen of mannen?

Ik zou liegen als ik zeg dat ik liever mannen help dan vrouwen. Ik denk dat je als man door de aantrekkingskracht toch eerder naar de vrouwen neigt. Maar het is niet zo dat ik eerst het rijtje vrouwen af ga.

Speelt uiterlijk nog een rol?

Ja, uiteraard telt dat mee. Ik help mooiere mensen eerder: je oog gaat er toch sneller naartoe.

Narada (32), Kitchen & Bar Van Rijn

MUNCHIES: Ha Narada, wat vind jij irritant als mensen aan de bar bestellen?

Narada: Mensen willen meteen aandacht van je, maar vaak weten ze nog niet eens wat ze willen. Dan sta je daar maar een beetje te wachten, terwijl je ook anderen had kunnen helpen.

Helpt flirten om eerder geholpen te worden?

Ja, ik denk het wel. Als iemand gewoon een beetje vriendelijk kijkt en leuk lacht, dan val je eerder op dan iemand die chagrijnig kijkt.

Help jij mannen of vrouwen eerder?

Ik houd zelf van mannen, dus ik zou eerder voor mannen gaan er leuk uitzien.

Uiterlijk telt dus ook mee?

Ik denk dat je onbewust toch wel een beetje screent. Maar ik probeer gewoon het overzicht te houden en het eerlijk te verdelen. Als iemand lelijk is, zou ik diegene niet niet helpen, omdat hij of zij er niet uitziet.

Is de hork uithangen een goede manier om de aandacht te trekken?

Op drukke avonden neem ik meerdere bestellingen op. Als iemand dan keihard “Hallo, en mijn bestelling dan?” schreeuwt, vind ik dat heel erg asociaal. Ik reageer wel altijd: “Ja, ik heb je gehoord, maar ik doe meerdere dingen, dus doe gewoon rustig.”

Helpt het als je je geld al in de hand hebt?

Op zich vind ik dat wel fijn. Als je echt zo staat te wapperen van “Hallo, ik sta hier” vind ik het wat anders, maar als je gewoon rustig al je geld paraat hebt, is dat wel fijn.

Ed (33), Café Sarphaat

MUNCHIES: Hé Ed, wat is de slechtste manier om geholpen te worden?

Ed: Roepen, fluiten of schreeuwen.

Hoe reageer je daar dan op?

Ik kijk meestal met een schuin oog of ik negeer het. Ik vind het bizar hoe onfatsoenlijk mensen kunnen zijn. Je hebt het in de horeca over gasten en niet klanten, maar ik vind dat je je ook als gast moet gedragen. Je kunt niet een bar binnenlopen en schreeuwen: “Hé! Doe mij twee bier.”

Trek je weleens iemand voor omdat diegene een knap uiterlijk heeft?

Nou, ik zou liegen als ik niet naar uiterlijk zou kijken. Maar je kunt wel heel knap zijn, maar als je een vervelende uitstraling hebt, zal ik minder snel op je afstappen.

Wie help jij eerder: mannen of vrouwen?

Ik ben homo, maar ik kies denk ik toch sneller voor een vrouw. Vrouwen doen niet zo stoer. Mannen doen vaak heel macho – en al helemaal ’s avonds als ze een paar biertjes hebben gehad. Dat vind ik heel stom. Vrouwen zijn altijd heel lief en vriendelijk.

Helpt flirten bij jou?

O ja, zeker wel! Als iemand gewoon heel aardig en gezellig doet, een knipoog geeft of begint met: “Hé lekker ding”, dan ben ik wel om.

Wat moet je echt niet doen aan de bar?

Ik stoor me heel erg aan mensen die hysterisch zwaaien, maar pas op de kaart kijken als je bij ze komt.

Moet je juist wel of niet met je geld wapperen aan de bar?

Ik vind dat irritant. Ik weet dat je als barman wel wat losser moet zijn en dat soort dingen soms moet slikken – vooral ’s avonds. Het is niet alsof ik dat zelf ook nooit heb gedaan, maar ik vind het toch wel erg ordinair.

Madiha (36), Three Sisters Pub

MUNCHIES: Hoi Madiha. Van welke manier van bestellen denk jij: wacht nog maar even?

Madiha: Mensen die knippen met hun vingers, heel hard zwaaien of fluiten. Als je gaat fluiten, mag je wat mij betreft gewoon een andere zaak opzoeken, want dan sla ik je de hele tijd over.

Helpt het om eerder geholpen te worden als je je geld in je handen hebt?

Wapperen helpt niet, maar je het alvast in je hand hebben helpt wel. Dan kun je snel betalen en kan ik weer door met mijn werk.

Kom je sneller aan de beurt als je wat flirt?

Bij mij werkt dat echt averechts. Soms denken ze met hun leuke koppie dat ze eerder geholpen worden, maar ik loop gewoon mijn rondje.

Wat is het horkerigste dat iemand ooit heeft gedaan om jouw aandacht te trekken?

Iemand ging een keer met bierviltjes ging gooien. Hij kwam vervolgens zijn verontschuldigingen aanbieden, maar ik zei toen: “Je bent te laat. Mijn collega wil je misschien nog wel helpen, maar ik niet.”

Hoe word je wel snel geholpen?

Meestal heb je gewoon al dertig strepen voor als je “Hallo” of “Hoi” zegt.

Trek je weleens mensen voor?

Jazeker! Vrienden eigenlijk niet, die wachten altijd het langst. Omdat het vrienden zijn, zit er geen druk achter. Vaste klanten gaan vaak voor, omdat ik weet wat ze willen drinken.

Fleur (20), Café De Groene Vlinder

MUNCHIES: Ha Fleur, wat moet je volgens jou echt niet doen aan de bar?

Fleur: “Mevrouw, mevrouw!” schreeuwen. Het is ook vreselijk als je met je vingers knipt of heel denigrerend bent en me niet aankijkt.

Hoe moet het wel?

Als je gewoon normaal doet is het vaak al goed.

Helpt flirten bij jou?

Ja, ik denk het wel. Als leuke mannen een beetje flirten, dan ga je er toch wel nog een keertje langs om te vragen of ze nog wat nodig hebben, of geef je ze een shotje van het huis.

Wie help je eerder: mannen of vrouwen?

Om eerlijk te zijn kijk ik altijd eerst of het toeristen zijn. We zitten hier toch in De Pijp en vinden dat Nederlanders voorrang hebben. Nederlanders geven vaak ook het meeste uit. En ik schat een beetje in of het een makkelijke bestelling is.

Heb je weleens mensen voorgetrokken?

Ja, vaste gasten en vriendinnetjes die langskomen.

Als mensen hun geld al paraat hebben, help je die dan sneller?

Het ligt eraan hoe iemand aan de bar staat. Als je heel erg staat te dringen en met je geld aan het wapperen bent, denk ik sneller: wacht jij maar even op je beurt. Dat werkt averechts.

Tess (26), Club Canvas in het Volkshotel

MUNCHIES: Hoi Tess, trek jij weleens mensen voor?

Tess: Ik probeer dat natuurlijk niet te doen, maar het gebeurt. Voordat de club opengaat, zijn we een restaurant, dus als mensen er al lang zitten en daarna ook in de club blijven, ben ik geneigd om ze sneller te helpen. Je hebt dan al een soort band.

Wat moet je echt niet doen als je snel bediend wil worden?

Mensen beginnen vaak te schelden of te schreeuwen als ze vinden dat ze te lang wachten. Maar iedereen moet gewoon geduld hebben, dus ik werk gewoon netjes mijn rijtje af.

Let jij ook op uiterlijk?

Jazeker, maar ik kijk meer of iemand dronken is. Qua uiterlijk verder niet, maar ik denk dat flirten waarschijnlijk wel helpt. Als ik het een leuk meisje of een leuke jongen is, dan help ik diegene wel sneller. Vrouwen kunnen wel heel vervelend zijn. Soms zijn ze heel veeleisend en willen ze van alles veranderen aan hun cocktail, terwijl het retedruk is.

Daniel (28), Bar Bukowski

MUNCHIES: Hi Daniel, wanneer help jij de gasten aan de bar het snelst?

Daniel: Ik schat in wat voor drankjes iemand gaat bestellen. Soms weet ik dat iemand wat meer centen heeft en er een kutbestelling van bijvoorbeeld tien gin-tonics komt. Als ik dan aan de andere kant van de bar een paar studenten zie staan, die twee bier komen halen, dan help ik hen eerst.

Helpt uiterlijk mee?

Het is misschien wel waar je het eerste naar kijkt, maar ik vind het juist leuk om als eerste iemand te helpen die van zichzelf denkt dat-ie als laatste wordt geholpen.

En als je je geld al laat zien?

Dan wordt je als laatste geholpen. Je moet je aan de bar open opstellen en je geld wel in de hand hebben, maar er niet heel opdringerig mee staan zwaaien.

Wat moet je absoluut niet doen?

Fluiten of met je vingers knippen. Ik keur het niet gelijk af, want vaak zijn het mensen die niet weten dat het niet hoort. Ik zeg dat dan ook tegen ze en hoop dat ze het daarna niet meer doen. En ik vind met je rug naar een bar staan ook echt respectloos.

Wat is het leukste dat iemand ooit heeft gedaan om sneller geholpen te worden?

Nou, flirten is in een geval bij iemand extreem goed gelukt, want dat is nu mijn vriendin. Zij wordt natuurlijk het allersnelst geholpen, want ik weet precies wat ze wil drinken. Dus in die zin denk ik dat flirten zeker goed werkt.

Wordt ik de rest van de avond sneller geholpen als ik een fooi in je handen stop bij mijn eerste bestelling?

Dat is echt foute boel. Mensen drukken weleens geld in je handen, voordat ze besteld hebben. Dan proberen ze je gewoon om te kopen. Het geeft je het gevoel alsof je bij ze in het krijt staat.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.