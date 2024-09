Bekijk hoe Snoop Dogg een quizvraag over wiet fout beantwoordt

Snoop Dogg verscheen afgelopen weekend in het spelprogramma Celebrity Family Feud. In een van de rondes komt Snoop tegenover bokslegende Sugar Ray Leonard te staan en wordt het een nek-aan-nekrace. Maar dan krijgt Snoop een vraag over zijn specialiteit: wiet.

Wanneer host Steve Harvey de vraag “Noem iets wat oma zou doen als ze erachter komt dat opa marihuana rookt” stelt, mept Snoop sneller op de buzzer dan jij van tabbladen wisselt wanneer je baas langsloopt. En je denkt: yes, dit wordt goed. Dan antwoordt Snoop Dogg – die zoveel van wiet houdt, dat een Rastafari-priester hem ooit tot Snoop Lion doopte: “Put hands on him”, waarop een klein applaus volgt. Wanneer hij gevraagd wordt specifieker te zijn, zegt hij: “She would… hit him.”

Nog voordat dit antwoord is verwerkt, beantwoordt Sugar Ray Leonard de vraag met: “Scream at him”, en wint daarmee de ronde. En dit is het verhaal van Snoop Dogg, heer en meester van alle marihuana, en hoe hij een quiz over wiet verliest.