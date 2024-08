Social marketing kan wilde dieren redden van de ondergang

Sociale marketingcampagnes om bewustzijn te creëren bij mensen, worden door critici weggezet als een luie vorm van actievoeren – of ‘clicktivism’. Nieuw onderzoek van het Imperial College Londen laat zien dat die sociale marketingcampagnes op z’n minst in sommige gevallen kunnen helpen bij het herstel van populaties wilde dieren.

Het team dat vandaag zijn resultaten publiceerde in het tijdschrift Conservation Biology, onderzocht de campagne om de geelgeschouderde Amazone-papegaai (of lora in het Papiamentu) te redden, een vogel die op het Caribische eiland Bonaire leeft.

Videos by VICE

De campagne ‘Rare Pride’ ging al in 1998 van start – mind you: dat is lang voor de tijd van sociale media, en lang voor de tijd dat mensen op Facebook met een like kunnen protesteren tegen het gebruikt waarbij tijgers worden gefokt om de geslachtsdrift van mensen op te wekken.

Maar terug naar eind jaren 90, toen de campagne ‘Rare Pride’ begon, groeide de populatie van de vogel van 294 in 1998 naar 1023 beesten in 2018. Het team wilde weten waarom deze campagne succesvol was. En door alle mogelijke oorzaken te onderzoeken, konden ze uiteindelijk sociale marketing aanwijzen als doorslaggevende factor in het herstel.

De campagne was simpel in opzet, want het was natuurlijk pas 1998. Er werden posters opgehangen, in de lokale kerk gepreekt en er werd informatie verspreid over de oorzaken van het langzaam uitsterven van de vogel, zoals illegale handel en dat er op dat moment meer vogels in gevangenschap leefden dan in het wild.

Dat is natuurlijk totaal anders dan een campagne op Facebook of Instragram, maar het effect was vergelijkbaar: er ontstond bewustzijn bij de menselijke bevolking. De onderzoekers interviewden vertegenwoordigers van acht groepen belanghebbenden op Bonaire, waaronder dierenartsen, professionals uit het toerisme-industrie, leraren, overheidsfunctionarissen en bewoners van het eiland. Daaruit maakte Gabby Salazar, die het onderzoek leidde als onderdeel van haar masterscriptie, op dat de toename van de populatie het gevolg was van gedragsveranderingscampagnes, milieueducatie en betere wetshandhaving.

Het onderzoek verschijnt op een moment dat veel milieubewegingen zich nadrukkelijk op sociale media richting. Bewustzijn creëren is belangrijk om iets gedaan te krijgen, wordt vaak gezegd. Maar soms lijkt het een doel op zich te worden, zoals in het geval van de Ice Bucket Challenge, waarbij het onderwerp veel minder aandacht kreeg dan de stunt zelf.

De impact van ‘awareness’ is moeilijk te duiden, maar door zo’n klein voorbeeld te nemen, kunnen we vaststellen dat campagnes in elk geval op lokaal niveau effect kunnen hebben – zelfs zonder het bereik van sociale media. De uitdaging is nu dat we sneller vaststellen of een actie effectief is. Die snelheid is belangrijk, omdat het meten van de impact van conservering moeilijk is. “Populaties hebben vaak jaren nodig om tekenen van herstel te tonen,” zegt mede-auteur dr. Diogo Veríssimo. Dit terwijl voor duizenden soorten ter wereld het laatste uur geslagen heeft. “Dit onderzoek kan een model zijn voor nieuw onderzoek naar dit soort campagnes.”

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.