Sofia Vergara wordt aangeklaagd door haar eigen eicellen

De aanklacht, die afgelopen donderdag werd ingediend in Louisiana, noemt de embryo’s “Emma” en “Isabella” als aanklagers. De aanklacht is de laatste zet van haar ex-verloofde om zeggenschap te krijgen over de embryo’s. Als hij wint kan dat enorme gevolgen hebben voor abortusrechten.

Modern Family-actrice Sofia Vergara wordt aangeklaagd door haar eigen bevruchte eitjes, volgens rechtsdocumenten die zijn geconfisqueerd door de roddelpagina van de New York Post. De aanklacht werd afgelopen donderdag in Louisiana ingediend en de aanklagers waren embryo “Emma” en embryo “Isabella”. Dit zijn de laatste ontwikkelingen omtrent de voogdijstrijd over de bevroren embryo’s tussen Vergara en haar ex-verloofde Nick Loeb. Het koppel maakte de embryo’s in 2013, toen zij nog een relatie hadden.

“Volgens de nieuwe aanklacht worden Emma en Isabella, door niet geboren te worden, beroofd van een erfenis uit een fonds dat voor hen in Louisiana is opgezet,” staat op de roddelpagina Page Six . “De aanklacht wil de bevruchte eitjes overdragen aan Loeb zodat ze geboren kunnen worden en hun erfenis kunnen ontvangen, waarmee onder andere hun gezondheidszorg en onderwijs kan worden betaald.”

Een derde persoon, James Carbonnet, is een van de ander aanklagers en werpt zich op als de “beschermer” van de embryo’s.

De aanklacht stelt ook dat het eerdere contract dat de voormalige geliefden hadden opgesteld nietig verklaart moet worden, omdat het in strijd zou zijn met zowel de wetten van Californië en Louisiana. Volgens People stond in het contract dat “er geen eenzijdige actie ondernomen mag worden betreffende de embryo’s tenzij beide ouders daar toestemming voor geven.” In het contract staat echter niks over de mogelijkheden mocht het koppel uit elkaar gaan. Vergara’s advocaat vertelde aan People dat zij het liefst de eitjes invriest “voor onbepaalde tijd.”

Sean B. Tipton, hoofdadvocaat en beleidsmedewerker aan het AmericanSociety for Reproductive Medicine, noemt Loebs aanklacht “een belachelijke publiciteitsstunt.”

“Het is een belediging voor de duizenden Amerikanen die worstelen met onvruchtbaarheid,” vertelt hij aan Broadly. “We verwachten niet dat de aanklacht impact zal hebben, omdat er geen legale gevolgen aan verbonden zijn. We verwachten dat de aanklacht meteen zal worden afgewezen.”

Wordt de aanklacht niet afgewezen, dan zou dat enorme gevolgen kunnen hebben voor de abortusbeweging in de Verenigde Staten. Omdat de bevruchte eitjes de aanklagers zijn, krijgen ze in dit geval een persoonlijkheidskenmerk. Dat komt overeen met het gedachtegoed van anti-abortusactivisten, die geloven dat een leven begint bij conceptie. Tot nu toe vallen bevruchte eitjes bij de meeste Amerikaanse rechtbanken onder de huwelijksgoederengemeenschap, zo staat in de New York Times. Anti-abortusactivisten zien dat echter graag veranderen.

In 2014 klaagde Loeb Vergara direct aan voor de voogdij over de embryo’s.

In een brief aan de New York Times schreef hij: “Een vrouw heeft het recht om zwanger te worden, ook als de man daar bezwaar tegen heeft. Zou dan een man ­– die bereid is om alle ouderlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen – dan niet op dezelfde manier het recht moeten hebben om de embryo’s op te voeden, zelfs als de vrouw daar bezwaar tegen heeft?”

Vergara reageerde op Loeb’s aanklacht in een interview, waarbij ze zegt dat het “egoïstisch” is om kinderen op de wereld te brengen als niet allebei de ouders het daarover eens zijn. Ze voegt toe: “Ik werk al twintig jaar ontzettend hard om te zijn waar ik nu ben in mijn leven. Ik wil niet dat deze persoon nog meer misbruik maakt van mijn carrière en daarmee zichzelf kan promoten.”

In zijn brief aan Time geeft Loeb ook toe dat een van zijn vroegere vriendinnen een abortus heeft gehad. Toen Vergara’s advocaten haar en een andere ex-vriendin over hun abortussen wilden ondervragen, weigerde Loeb hun namen te geven. Vergara’s advocaat Fred Silberberg vertelde aan Page Six: “Vreemd dat Loeb doet alsof hij het recht op privacy van de vrouwen respecteert en ervoor kiest om zich te richten op het voortplantingsproces. Tegelijk gelooft hij niet dat zijn beroemde ex-verloofde, Sofia Vergara, diezelfde privacyrechten heeft, zeker niet als het betekent dat het hem meer bekendheid oplevert.”

Loeb heeft zijn eerdere aanklacht laten vallen, nadat een Californische rechter Vergara toestemming gaf om de vorige vriendinnen te identificeren. Hij vertelde aan Page Six: “Ik ga liever naar de gevangenis dan dat ik die namen bekendmaak. We moeten een vrouw en haar recht op privacy beschermen.”

