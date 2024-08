Soms kan je mond spoelen wél een soa voorkomen

In 1879 werd een nieuw ontsmettingsmiddel op de markt gebracht waar je vloeren mee kon schoonmaken, nare luchtjes mee kon verhullen en ziektes als gonorroe mee kon behandelen. De ontwikkelaar van het product, Joseph Lister, noemde zijn product Listerine. Uiteindelijk bleek Listerine het ook als mondwater goed te doen, door de grote hoeveelheid alcohol die het bevat.



En hoe onwaarschijnlijk zijn bewering ook mocht klinken; Joseph Lister blijkt geen tik van de molen te hebben gehad. Een onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Sexually Transmitted Infections, concludeerde dat zijn product doet wat het belooft: het doodt aanzienlijke hoeveelheden gonorroebacteriën in de mond en keel.



Aan het onderzoek deden zestig homo- en biseksuele mannen mee met orale gonorroe, en de onderzoekers van het Melbourne Sexual Health Centre stelden vast dat één minuut spoelen met Listerine voldoende was om het aantal gonorroebacteriën tot de helft te verminderen. De deelnemers die met een zoutoplossing spoelden boekten lang niet zulke goede resultaten: bij hen was sprake van een vermindering van maar 16 procent.

“Deze makkelijk verkrijgbare, condoomloze en goedkope oplossing kan grote gevolgen hebben voor de publieke gezondheid,” schreven de auteurs van het onderzoek, die suggereerden dat een advies om na de seks standaard je mond spoelen enorm zou kunnen helpen om de verspreiding van de soa tegen te gaan.



En dat zou hoog tijd worden, want gonorroe is aan een opmars bezig. In Nederland steeg het aantal nieuwe gonorroediagnoses in 2015 met 17 procent naar 5391. Toch wordt er naar orale gonorroe nog maar weinig onderzoek gedaan. Eén onderzoek uit 2006 wees uit dat onder een cohort van mannen die seks hebben met mannen het percentage geïnfecteerde personen 5,5 procent bleek te zijn. De meesten van hen waren hier niet eens van op de hoogte, aangezien er in 92 procent van de gevallen geen sprake was van merkbare symptomen.



Ook andere soa’s kunnen zich van de genitaliën naar de mond verspreiden, zoals chlamydia (‘orofaryngeale chlamydia’ om precies te zijn) en HPV (weet je nog, toen Michael Douglas zijn keelkanker weet aan zijn voorliefde voor het beffen van zijn vrouw?).



Dus als je seksueel actief bent, doe je er goed aan wat mondwater aan te schaffen. Of sla na de orale seks wat whiskey achterover, dat spul bevat immers ook een indrukwekkende 40 procent alcohol.