‘Sorice’ is horror met een klein beetje sci-fi

“Ik zou wel een blockbuster willen maken,” zegt de 26-jarige Nederlandse filmmaker Angelo White. Vandaag bracht hij zijn korte film Sorice uit, als voorproefje voor de speelfilm die hij gaat maken. Hij heeft het idee achter deze korte film namelijk al in Hollywood verkocht.

Sorice draait om de band tussen een meisje en een robot. Het meisje heeft in haar jeugd heftige dingen meegemaakt – wat precies blijft in het midden – en de robot helpt haar om met haar angsten om te gaan. De korte film is duister. Er sleept een strop over de grond. Het bliksemt. De sfeer van de horrorfilm die Sorice uiteindelijk gaat worden, is gezet.

White, die eerder werkte aan de visual effects van onder andere Jungle Book, The Hobbit en Dawn of the Planet of the Apes, vertelt dat toen hij Sorice voor het eerst pitchete hij te horen kreeg dat het een film van 100 miljoen zou zijn. De kans was klein dat iemand hem zo veel geld voor zijn eerste eigen speelfilm zou geven en dus werden de plannen een beetje aangepast: minder sciencefiction, meer horror.

“We zitten in een best wel lastige fase,” vertelt hij. Op dit moment is hij met zijn management, dat ook verantwoordelijk was voor Watchmen, Die Hard en Man of Steel, de laatste hand aan het verhaal aan het leggen. Hij hoopt dat het script in 2018 af is. En wie hij het liefst in de hoofdrol ziet? “Amanda Seyfried. Die heeft wel een beetje van dat mysterieuze.”

Bekijk Sorice hieronder: