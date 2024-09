‘Sorice’ is horror met een klein beetje sci-fi

“Ik zou wel een blockbuster willen maken,” zegt de 26-jarige Nederlandse filmmaker Angelo White. Vandaag bracht hij zijn korte film Sorice uit, als voorproefje voor de speelfilm die hij gaat maken. Hij heeft het idee achter deze korte film namelijk al in Hollywood verkocht.

Sorice draait om de band tussen een meisje en een robot. Het meisje heeft in haar jeugd heftige dingen meegemaakt – wat precies blijft in het midden – en de robot helpt haar om met haar angsten om te gaan. De korte film is duister. Er sleept een strop over de grond. Het bliksemt. De sfeer van de horrorfilm die Sorice uiteindelijk gaat worden, is gezet.