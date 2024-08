Sorry dat we je moeten traumatiseren met deze levensgrote Kim Kardashian-taart

Hey, Hallo, hee daar. Sorry voor het storen. We wilden je alleen even laten weten dat iemand het achterlijke idee had om een weerzinwekkende, levensgrote taart te maken van niemand minder dan Kim Kardashian.

De in Londen en LA gevestigde bakker Debbie Wingham, maakte de taart voor de echtgenote van een klant. Een geschenk in de vorm van een gigantische, eetbare Kim Kardashian. Verrassing!!!

Neem heel even een moment voor jezelf om dit misbaksel op je in te laten werken. In plaats van vlees bestaat het monster uit 15 kilo fondant en voor Kims borsten is 15 kilo chocolade gebruikt. De 862 diamanten die Kim K. draagt zijn wel echt en natuurlijk van Cartier. Want waarom zou je überhaupt een menselijke eetbare vrouw maken als je haar niet versiert met met meer dan 1,3 miljoen euro aan diamanten?

Foto via Adel Hanna/Cover Images.

Sta ook even stil bij het gezicht dat helemaal van chocolade is. Het gezicht, een eetbare taarttronie, is gemaakt met behulp van een mal die uit de 3D-printer komt. Wingham heeft vervolgens de mal in de chocolade gedoopt en afgewerkt met eetbare kleurstof.

Dit is niet de eerste extravagante creatie van Wingham. Naast een Arabische bruidstaart heeft ze taarten gemaakt voor onder andere, Kate Winslet, Justin Bieber, Katy Perry en Drake.

We hebben alleen nog een paar korte vragen over Kake Kardashian. Heeft ze eigenlijk ook tepels? Waar snijd je zo’n taart eigenlijk als eerste aan? En is het niet vreemd om een hap uit een arm of ooglid te nemen?

Ik kan bijna niks engers bedenken dan deze taart. Maar gelukkig is het de bedoeling dat deze taart op wordt gegeten en hoeven we er niet, zoals bij Keeping Up with the Kardashians, tot in de eeuwigheid naar te staren.

