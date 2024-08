Helaas, vegaworsten zijn net zo ongezond als sappige varkensworstjes

Het is nogal een vooroordeel om ervan uit te gaan dat vegetariërs enkel en alleen vegaworstjes eten vanwege gezondheidsredenen. Wie houdt er nou niet van een beetje vettig, zout eten als ontbijt? Zeker wanneer er geen vermalen diertjes in een stuk darm bij komen kijken.

Als het op de hoeveelheid zout aankomt, kunnen vegaworstjes net zo ongezond zijn als vlees. De Consensus Action on Salt and Health (CASH), die zichzelf omschrijft als “een groep bestaande uit 25 wetenschappers die zich zorgen maakt om de hoeveelheid zout en de effecten hiervan op de gezondheid”, claimt dat een recent onderzoek van CASH “de schokkende hoeveelheid zout van bepaalde worstmerken aan het licht heeft gebracht.”

Videos by VICE

In een persbericht van CASH afgelopen woensdag worden heel wat worstproducenten op de vingers getikt, waaronder ook heel wat vegamerken. “Als je geen vlees eet, ben je niet per se gezonder wat betreft zoutinname; sommige vegavarianten bevatten evenveel zout als hun vleesvariant,” zegt CASH in het persbericht. “Een worst van het merk Quorn bevat maar liefst 1,9 gram zout per 100 gram, wat neerkomt op 2,2 gram zout voor 2 worsten – dat is meer zout dan in een halve pizza Margherita van Pizza Hut!”

LEES MEER: Zijn vleesvervangers de nieuwe kiloknallers?

CASH voerde het onderzoek uit in samenwerking met de Queen Mary universiteit van Londen. Professor Graham MacGregor is hier hoogleraar Cardiologie en tevens de voorzitter van CASH. MacGregor was keihard over de enorme gevolgen voor de gezondheid van een land dat verslaafd is aan de langwerpige, vette snack (of vegavariant), die ervoor zorgt dat consumenten regelmatig te veel zout innemen.

“Public Health England, die nu verantwoordelijk is, moet de bedrijven die hier niet in meegaan hard aanpakken, en nieuwe eisen stellen die zonder vertraging in 2020 gehaald moeten worden,” zei MacGregor. “Anders zullen duizenden mensen elk jaar overlijden aan de onnodige gevolgen van beroertes en hartaanvallen. Het verminderen van de hoeveelheid zout in worstjes is de meest succesvolle en kosteneffectieve voorzorgsmaatregel voor de volksgezondheid op dit moment, en het is een nationale tragedie dat dit kan mislukken.”

Hoofd Voeding van Public Health England, dokter Alison Tedstone, reageerde in hetzelfde persbericht, “We hebben het de voedselindustrie duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om je aan de zoutdoelen te houden. We geven de regering advies over stappen die ondernomen moeten worden en volgend jaar brengen we verslag uit van de vooruitgang.”

De Britten hun worst afpakken is hetzelfde als Nederlanders hun stamppot ontzeggen. Afgelopen jaar werd er volgens de varkensindustrie bijna 2 ton worst geproduceerd, dat werd opgegeten door 85 procent van de Britse huishoudens. MacGregor’s vrees dat “duizenden mensen komen te overlijden door onnodige beroertes en hartaanvallen” is misschien helemaal niet zo overdreven. Het eten van zoveel worst staat gelijk aan 61 gram zout, oftewel 134 zakjes naturelchips per persoon per jaar, beweert CASH. Tja, dat is best wel veel.

Wij snappen ook wel dat wanneer je worstjes, hotdogs of vleesloze varianten eet, je geen gezondheidsfanaat bent. Het is in ieder geval nu wel duidelijk dat plantaardig eten ook gewoon hartstikke slecht voor je kan zijn.