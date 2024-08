Soul Grip combineert harde gitaren met een vleugje zen

Hé slaapkop! Was je vanochtend weer veel te laat op je werk omdat zo lekker lag te dromen onder je Slayer-dekbedovertrek? Geen paniek: hier is een tip die ongeveer even effectief is als een plens koud water in je gezicht, of een trap onder je reet. Stel gewoon dit nieuwe nummer van de Belgische metalband Soul Grip in als wekker. Niet alleen omdat je dan meteen helemaal wakker bent, maar ook omdat het lied de toepasselijke titel Ton Rêve heeft. Dat is Frans voor ‘jouw droom’, waarmee ze waarschijnlijk de droom bedoelen waar je zojuist op ruwe wijze uit ontwaakt bent.

Soul Grip bestaat uit vijf gozers uit Gent die zich specialiseren in het laten scheuren van trommelvliezen met scherpe gitaarriffs en onheilspellend gebrul. Ze hebben ook een video gemaakt voor hun nieuwe nummer, die je hierboven kunt bekijken.

In 2015 brachten ze hun eerste album uit, Avadon, waar onder andere het zeer headbangwaardige nummer Ormliknande op stond. Ze speelden al in het voorprogramma van landgenoten Oathbreker en touren vanaf 19 oktober door België, Nederland, Duitsland en Engeland. Zo staan ze bijvoorbeeld op 20 oktober samen met post-metalband Amenra in de Gebr. de Nobel in Leiden.