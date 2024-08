Soulja Boy is de meest invloedrijke rapper van zijn generatie

Tien jaar geleden downloadde ik voor het eerst illegaal een album. Het laatste dat ik als middelbare scholier wilde, was virussen binnen hengelen op de gezinscomputer, dus zocht ik urenlang naar een link die er niet al te verdacht uitzag. Toen de plaat eindelijk veilig en wel op mijn pc stond, haalde ik opgelucht adem. Vervolgens gooide ik ‘m op mijn brakke mp3-speler en het luisterplezier kon beginnen. Dit album was Souljaboytellem.com, dat uitkwam in oktober 2007.

In die periode – toen Soulja Boy de game met een afgezakte jeans binnen slenterde en Crank That (Soulja Boy) ten gehore bracht – dachten de meeste mensen dat deze tienerartiest een eendagsvlieg zou zijn. Alsof hij plots uit de lucht kwam vallen, een aanstekelijk dansje deed en vervolgens in de vergetelheid zou raken. Die sceptici hadden het goed mis. Souljaboytellem.com was het resultaat van keiharde arbeid, en de rapper ging ongelooflijk snel viral. Hij liet iedereen kennismaken met het toekomstige tijdperk van jonge muzikanten die de wereld overnemen met Fruity Loops en social media.

Maar laten we één ding even kortsluiten: Souljaboytellem.com is geen meesterwerk – het komt niet eens in de buurt daarvan. Het album werd door de meeste critici met de grond gelijk gemaakt, maar het zat gevuld met waanzinnig goede ideeën die misschien nét iets te lang duurden. Ook de willekeurigheid van de meeste nummers maakte er een soepje van, en het geschreeuw van Soulja Boy maakte je soms krankzinnig. Maar boeiend! Die chaos maakte het juist zo mooi. De plaat is de visie van een zeventienjarige rapper die de meeste teksten en producties eigenhandig maakte. Soulja was geen gemaakte pion die onder de regie van een oudere producer aan de hand werd genomen. In plaats daarvan werkte hij met Mr. Collipark, iemand die precies snapte wat Soulja wilde doen met zijn muziek. Samen gebruikten ze social media en YouTube om zijn liedjes te pushen, ver voordat andere artiesten dit begonnen te doen.

Voordat Soulja Boy bekend werd, was het vrijwel onmogelijk om beroemd te worden zonder de steun van een groot label. Tieners hadden (en nu nog steeds niet) de financiële middelen om de juiste instrumenten of computers te kopen om hun muziek van hoogstaande kwaliteit te maken. Soulja Boy veranderde dat. Toen zijn hit Crank That (Soulja Boy) opgepikt werd, hoorden de meeste luisteraars niet dat Soulja de beat in een paar minuten gemaakt had op Fruity Loops. Die software werd gezien als iets dat amateurproducers gebruikten omdat het zo toegankelijk is. Daardoor kreeg Soulja Boy de kritiek dat hij geen ‘echte’ muziek zou maken. Blijkbaar maakte het geen zak uit waar je tracks mee maakte, want zijn nummers lieten elke club op hol slaan.

Crank That (Soulja Boy) een fenomeen noemen zou het niet genoeg eer aan doen. Als ik de track aanzet, zie ik nog een feest op mijn middelbare school voor me, waar niemand echt durfde te dansen. Toen Crank That (Soulja Boy) daar gespeeld werd, sprong iedereen op. De gymdocenten namen de leiding en lieten alle leerlingen zien hoe je de Superman-dans deed. Dit was in 2007, een tijd waarin hiphop lang niet zo populair was als nu – de meeste jongeren luisterden nog naar Fall Out Boy. Toch liet Soulja Boy een stel gymdocenten die thuis naar de Rolling Stones luisteren, dansen op een nummer dat een zwarte tiener in zijn slaapkamer had gemaakt.

Het album is daarnaast ook sterk omdat Soulja Boy dezelfde problemen had als andere tieners. Hij voelde zich continu gehaat door ouders en leraren die hem maar niet willen snappen. Het jeugdige gevoel dat hij zo overbracht is typisch voor Soulja Boy’s oeuvre. Het einde van 2007 was een perfecte tijd om een album als Souljaboytellem.com uit te brengen. De meest populaire rappers op dat moment waren de dertigjarige Kanye West en de nog oudere Jay-Z. Soulja was veel jonger dan de rest van de scene, en nam hiphop veel minder serieus dan anderen. Hoe hij zichzelf bewoog en kleedde, was hetgeen dat hem zo deed opvallen. Kanye droeg een simpele polo, terwijl de broek van Soulja op zijn enkels bungelde. Alles aan de jonge rapper was over de top, en zodra er een trend was, maakte hij er iets van dat alleen bij hem zou passen.

Soulja wilde het liefst dat mensen dansten op zijn muziek, en zijn onweerstaanbaar springerige tracks maakten dat mogelijk. Op het nummer Donk, dat nu ongelooflijk gedateerd is, krijg je alle facetten van de rapper voorgeschoteld: je hoort zijn talent voor produceren en zijn catchy refreinen. In zijn album zitten geweerschoten die het ritme van een dans voorstellen, er zitten gitaarsamples in en het bevat een bas die klinkt als een auto-ongeluk. Alle geluiden op de plaat komen prachtig samen en vormen een heerlijke rotzooi. Souljaboytellem.com opende nieuwe deuren voor minder traditionele rapstijlen, waaronder een deur die Lil B iets meer dan een jaar later met de grond gelijk zou maken.

Lil B werd geïnspireerd door Soulja, net als een hele nieuwe generatie rappers. Tay-K vertelde vanuit de gevangenis in een interview dat Soulja zijn favoriete rapper is, en dat hij hoopt dat hij ooit door hem getekend wordt. Hij was zeven jaar oud toen Souljaboytellem.com uitkwam. Lil Yachty tweette ook geregeld over hoeveel Soulja voor hem betekend heeft, voordat ze ruzie met elkaar kregen over een instagram-model. Over het nalatenschap van Soulja valt te debatteren – niet alles dat hij uitbracht is van kwaliteit en zijn beefs op internet waren soms vrij sneu. Toch heeft dat geen invloed op wat Souljaboytellem.com heeft betekend voor hiphop. Het is het ultieme bewijs dat je het zonder steun kan maken in de game. Maar het meeste van al is het een album over dansen in een wereld waarin iedereen alles veel te serieus neemt.