SoulTrash beweegt zich over planeet Amsterdam in de video voor ‘Move’

Er wordt weleens gezegd dat Amsterdam een klein wereldje is, en in de nieuwe video voor Move van SoulTrash zie je dat letterlijk terug. Samen met GHQST bewegen de jongens zich door hun eigen versie van de hoofdstad, die er door een buitenaardse filmtechniek uitziet als een weirde miniplaneet waar altijd iets te beleven valt. Ze cruisen in een auto, hangen in de SMIB-winkel, varen door de grachten en lopen een gat in hun zolen. Allemaal erg herkenbaar, maar toch ook weer niet.

De clip is geschoten door Dirtypaws en Jeremy Stoep, en de track is afkomstig van de kersverse debuut-EP STRICTLYFYAH die je nodig eens moet luisteren. Bekijk de video hierboven.