Première: Soulwax is terug met hun fictieve band Burning Phlegm

Mocht je de laatste tien jaar onder een steen geleefd hebben en dus geen flauw idee hebben wat Soulwax is, vatten we de band nog even voor je samen. De kern van de groep wordt gevormd door de gebroeders Dewaele uit Gent. Samen hebben ze als 2ManyDJ’s ongeveer iedere dansvloer in Europa – en de rest van de wereld – veroverd na de release van As Heard on Radio Soulwax, Pt. 2 in 2002. Het is zowat de enige playlist die je op een feestje nodig hebt: een gestoorde mix van samples uit alles van The Cramps tot Salt ’n Pepa en van Velvet Underground tot Destiny’s Child, die vervolgens naadloos worden samengegooid met liedjes van Peaches, Felix da Housecat, Royksopp, Skee-Lo, Nirvana en nog veel meer.

Ze zijn meester-DJ’s, remixers met een encyclopedische kennis van muziek en ze hebben ook nog eens de beste vinylcollectie ooit (dat weten we omdat we in 2004 eens mochten rondsnuffelen in hun studio Deewee. In één van de toiletten verschijnt er een discobal als je er gaat plassen). Als je hun geweldigheid volledig wilt vatten, moet je Saam Farahmands geniale documentaire Part of the Weekend Never Dies checken, waarin Farahmands de groep over de hele wereld volgt. Die documentaire is ronduit fantastisch.

Videos by VICE

Maar de Dewaele-broertjes zijn niet alleen partystarters. Ze hebben ook nog een band met de naam Soulwax, waarmee ze hun rockbehoeften bevredigen. Samen met hun drie bandmaten brachten ze drie albums uit, plus een boel remixplaten. Zo dropten ze onlangs nog deze spacey disco remix van Tame Impala’s Let It Happen. En dan moeten we nog beginnen over hun overweldigend project Radio Soulwax: een mix van 24 uur met bijhorende visuals waar ze jarenlang aan gewerkt hebben.

Hoe dan ook, de laatste tijd was het behoorlijk stil rond Soulwax. Tot nu dan. Voor Belgica, de nieuwste film van Felix Van Groeningen, maakte ze de soundtrack. The Broken Circle Breakdown, de vorige film van Van Groeningen, werd genomineerd voor een Oscar voor Beste Niet-Engelstalige film. Het komt met Belgica dus wel goed. De film gaat over een fictieve bar in Gent die in een paar jaar honderden bands en DJ’s mocht ontvangen. Voor de soundtrack starrte Soulwax zestien fictieve bands, waar ze eigen nummers voor schreven. Hieronder vind je de première van één van de singles die voor de film werd gemaakt: Burning Phlegm met hun nummer Nothing. Burning Phlegm is toevallig “onze favoriete hardcore formatie – Igor Cavalera op de drums met de helft van de legendarische Belgische hardcoreband Dead Stop en onze dierbare vriend Jan Wygers,” vertellen de broertjes.

“We namen de nummers op terwijl ze in de club gespeeld werd. De muziek werd geschreven, gerepeteerd en live op set opgenomen. Tussen die zestien fictieve bands zit er een live kraut techno band, White Virgins, een cool psychobilly trio, They Live, en aan de andere kant van het spectrum is er de betoverende chanteuse Charlotte met haar neo soul pop.”

Het is ontzettend veel nieuw materiaal in één keer, al helemaal omdat de video van Burning Phlegm in niets lijk op wat je van Soulwax zou verwachten: geen funky visuals, maar een furieuze punkshow waarbij de lichamen gretig op elkaar inbeuken. Was het maar echt.

Bekijk de video hieronder: