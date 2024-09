Spaanse straatkunstenaar Belin houdt Picasso’s erfenis levend met kubistische muurschilderingen

De Spaanse graffitikunstenaar Miguel Ángel Belinchón Bujes, die meestal werkt onder het pseudoniem Belin, maakt muurschilderingen met surreële portretten die doen denken aan de kubistische stijl van Picasso. Elke compositie bevat zowel strakke lijnen als levendige, expressieve ogen die je indringend aanstaren. Door werk zoals dat van deze kunstenaar, wordt de erfenis van Picasso levend gehouden op publieke muren.

De straatkunstenaar werd geboren in Linares in Spanje en heeft in zijn geboortestad een toer gemaakt waarin je zijn hyperrealistische muurtekeningen kan bekijken. Een typisch kenmerk van de kunstenaar is dat hij bij zijn werken geen gebruik maakt van een sjabloon of klad. Hij gaat enkel te werk met vaste hand en extreme focus. De Spaanse kunstenaar Salvador Dali ziet hij als een van zijn grootste inspiratiebronnen.

In een biografische video vertelt de kunstenaar: “Ik heb elke droom die me ’s nachts wakker hield nu effectief gerealiseerd, dankzij een passie die mijn beroep is geworden en een beroep dat mijn ziel heeft getransformeerd. Het leerde me dat ik me niet enkel op papier, een doek of een muur kon uitdrukken, maar ik ook sculpturen kon maken, aan pottenbakkerij kon doen of dingen kon opsnorren uit het verleden.”

Bekijk hieronder een selectie van de beste internationale straatkunstprojecten van Belin:

Indien je meer werk van Belin wil zien, kun je terecht op zijn website.