Spaghetti voor middernacht (of als je een kater hebt)

Porties: 4

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 35 minuten

Benodigdheden

75 ml olijfolie

450 gram spaghetti

50 gram tomatenpuree

180 gram pancetta, in blokjes

2 grote uien, fijngesnipperd

1 teentje knoflook, fijngehakt

1 hand verse peterselie, fijngehakt

1 hand verse bieslook, fijngehakt

125 ml vodka

250 ml slagroom

Zeezout en versgemalen peper, naar smaak

Videos by VICE

Recept

1. Verhit de olie in een grote pan op middelhoog vuur. Voeg de ui en de knoflook toe en fruit totdat ze mooi glazig zijn. Dit zal ongeveer 8 minuten duren. Voeg het spek toe en bak totdat het knapperig is, in zo’n 20 minuten. Roer de tomatenpuree erdoor en bak 2 minuten mee. Giet de vodka in de pan en kook totdat de vodka is verdampt, dat duurt ongeveer 1 minuut. Voeg dan de slagroom toe. Kook nog 3 minuten, draai vervolgens het vuur uit en houd warm met een deksel.

2. Breng een grote pan met royaal gezouten water aan de kook. Voeg de spaghetti toe en kook in ongeveer 8 minuten al dente. Giet de pasta af, en roer de slierten door de saus. Breng op smaak met zout, peper en roer de kruiden door de pasta. Serveer meteen.