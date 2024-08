‘Spark of Life’ is een nachtlamp vol bacteriën die elektriciteit poepen

Ik wil heel graag een hondje, maar ik heb er helaas de tijd niet voor. Een nachtlamp die je zo nu en dan eten moet geven klinkt dan al snel als een erg gezellige en bovendien praktische vervanging. Spark of Life van Teresa van Dongen is een lamp die werkt met bacteriën die elektriciteit opwekken. “Ze poepen elektronen,” grapt ze zelf, “maar eigenlijk is het beter te vergelijken met hoe wij CO2 uitademen.” Er zit geen stekker aan het apparaat en het enige wat je hoeft te doen om de lamp te laten branden, is de bacteriën iedere twee weken wat azijn voeren.

Een paar weken terug spraken we Daan Roosegaarde over zijn aanstaande werk Glowing Nature, waarvoor hij een hele kolonie lichtgevende algen heeft gekweekt. Het project van Teresa laat zien dat er nog veel meer manieren zijn om energie uit de natuur te halen. In 2014 studeerde ze af van de Design Academy met Ambio, een lamp waarin lichtgevende bacteriën die op octopussen leven een continu licht geven. Spark of Life borduurt voort op haar afstudeerproject, maar intussen heeft ze het idee wel veel simpeler gemaakt.

“Ambio is een beetje geeky. Je moet hem bijna dagelijks voeden, dus het is wel echt voor mensen die van de bacteriën houden alsof het hun kind is,” zegt Teresa. Daarvoor krijg je dan wel een lamp met een heel bijzonder licht terug. Spark of Life heeft die karakteristieke kleur van lichtgevende bacteriën niet, maar het verhaal erachter is wel hetzelfde. Het gaat om hoe je als mens kan samenwerken met de natuur, en op een hele simpele manier licht uit de natuur kan halen.

Ambio

Teresa is dit jaar met Spark of Life naar de designbeurs Salone del Mobile in Milaan geweest, en ze is op dit moment bezig om met de techniek van de lamp een installatie te bouwen. Die is pas over ruim een jaar klaar, maar ze kon ons wel alvast vertellen dat ze een manier probeert te vinden waarop ze de energie van de bacteriën kan opslaan. Nu staat haar lamp nog altijd aan, dus ook als je het licht niet nodig hebt.

Er wordt op dit moment veel gewerkt met lichtgevende – bioluminescente – micro-organismen. Naast het aanstaande werk van Daan Roosegaarde, is er ook het bedrijf Glowee, dat lichtgevende bacteriën wil gebruiken om steden te verlichten. Teresa vindt het lastig om te zeggen of bioluminescentie de toekomst van licht is, omdat zij er op een andere manier naar kijkt. Ze ziet het vooral als iets esthetisch, als een wonderbaarlijk fenomeen dat je bewust maakt dat de natuur veel meer te bieden heeft dan we denken.

Op de website van Teresa van Dongen zie je meer van haar projecten.