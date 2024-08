Speel de hoofdrol in de aftermovie van Mysteryland

Gesprekken bij de koffieautomaat op werk zijn eigenlijk nooit een pretje. Je kunt jezelf erop voorbereiden door alle voetbaluitslagen grondig te bestuderen, of je bedenkt een leugen om collega’s te laten geloven dat je sociale activiteiten hebt ondernomen, maar het blijft een onderneming om deze smalltalk gaande te houden. Vooral in het festivalseizoen, waar het vrijwel onmogelijk is om in geuren en kleuren te vertellen hoe vet Mysteryland was bijvoorbeeld.

Godzijdank is deze sociale hindernis door Woov verleden tijd. Samen met Samsung ontwikkelden zij een feature waarmee je een gepersonaliseerde aftermovie van het festival kan maken. Dus in plaats van dat je stotterend en met een kop vol festivalmist aan je collega’s vertelt hoe het was, log je in en laat je de aftermovie het werk doen. De film is volledig gebaseerd op de podia en plekken die jij het leukst vond op Mysteryland, zodat je precies kunt laten zien hoe leuk jij het had.

Videos by VICE

Nu denk je misschien: vriend, fijn dat je me dit nu pas vertelt, ik was het hele weekend daar, maar heb die app niet gebruikt. Nu is er ook voor jou goed nieuws: ook als Woov jou niet heeft gevolgd in je festivalbeleving, kun je inloggen via Facebook, je muzieksmaak invullen en dan wordt er ook voor jou een film gemaakt, inclusief foto en een prachtig gegraveerde naam in een boomstam. Zelfs als je het hele weekend op de bank hebt gelegen, of je je nichtje naar hockey moest brengen, kun je dus bekijken hoe het festival voor jou was geweest als je er wel was.

En dit is slechts het begin van een nieuwe golf ontwikkelingen die jouw festivalervaringen naar een hoger niveau gaan tillen. Samsung wil daar voor zorgen door nieuwe features te ontwikkelen, en daarom werkten ze al eerder met Woov samen om te zorgen dat je moeiteloos kan vinden wat je zoekt op Mysteryland. Sterker nog: aan de hand van jouw superieure muzieksmaak en keuzes op het gebied van feestjes en partijen zullen er steeds meer stappen volgen om het makkelijker te maken om je smaak te benutten. Blijf van alle ontwikkelingen op de hoogte door de Woov-app hier te downloaden, en bekijk daar ook meteen hoe je schittert in je eigen film.