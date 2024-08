Speelgoed nazi-ufo uit de schappen gehaald na klacht Duitse kinderbescherming

Een speelgoed-ufo met een flinke lading iconografie van het Derde Rijk is uit de winkels gehaald omdat het nazi-technologie zou verheerlijken. De vliegende schotel die ‘Haunebu II’ heet wordt vaak in verband gebracht met complottheorieën over Hitlers geheime ufo-projecten in de Tweede Wereldoorlog.

Modelvliegtuigjesfabrikant Revell omschrijft het de fictieve Haunebu II op de doos als “‘s werelds eerste objects dat in de ruimte kon vliegen,” meldt de Duitstalige versie van The Local .

Deze omschrijving komt waarschijnlijk van de V2-raket, wat het eerste door mensen gemaakte object was dat de ruimte bereikte. De raket werd in de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld door Duitse ingenieurs. De belangrijkste wetenschapper die aan de V2 meewerkte was Wernher von Braun. Na de oorlog was hij verantwoordelijk voor het ontwerp van de Saturnus V, de raket die gebruikt werd voor de Apollo-missies naar de maan.

Maar er is een groot verschil tussen die vliegende V2-bommen en deze geavanceerde vliegende schotel van Revell die nooit in het echt heeft bestaan. Daarom hebben de Duitse kinderbescherming en het Militair-Historisch Museum in Dresden de fabrikant op de vingers getikt voor deze historische misser.

Jens Wehner, een historicus van het museu, voegde daaraan toe dat de geschiedenis van het Derde Rijk op de deze manier herschrijven – wat doen alsof de nazi’s over veel geavanceerdere technologie beschikten in feite is – complottheorieën alleen maar in de hand werkt. “Mensen kunnen dit gebruiken om twijfel te zaaien over wat we vandaag de dag weten over het Nationaal Socialisme,” vertelde hij aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Revell heeft zijn verontschuldiging aangeboden voor de Haunebu II en meldt dat er een onderzoek zal worden gedaan om te kijken waarom het speelgoed in de eerste plaats groen licht kreeg. Ook zeiden ze dat “de publieke verontwaardiging absoluut gerechtvaardigd was.”

