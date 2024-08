In dit spel moet je Airbnb-woningen aan de juiste verhuurder koppelen

Wat is nou een typisch interieur van een babyboomer? Je ziet vast gelijk iets voor je als een olijfgroene keuken met aan de muur een houten bordje waarop ‘Live Love Laugh’ staat geschreven, en een kalender gemaakt uit kinderfoto’s. Bij de kamer van een eerstejaars economiestudent daarentegen, denk je misschien eerder aan een felgele Fatboy, een poster van Pulp Fiction en een gestolen verkeersbord. Bij ieder persoon kun je je hoe dan ook wel een voorstelling maken van zijn of haar woonruimte. Het is alleen de vraag of die ideeën terecht zijn, en of ze niet vooral gebaseerd zijn op de vooroordelen die we in ons hoofd hebben.



Kunstenaars Dries Depoorter en David Suprenant spelen met die vooroordelen in hun nieuwste werk, Airbnb Hosts. Op de website geef je een locatie in en vervolgens krijg je een afbeelding van een appartement die via Airbnb vlak bij die locatie verhuurd wordt, en drie foto’s van mogelijke eigenaren. Vervolgens moet je kiezen bij wie van deze drie hosts de ruimte volgens jou hoort. Alle foto’s komen rechtstreeks van Airbnb, waardoor het spel telkens ververst wordt.

Hier dachten we dat Marga en Rico de eigenaren waren, maar dat was helaas fout.

“Het idee ontstond toen ik zelf op zoek was naar een Airbnb-ruimte,” vertelt Depoorter. “Toen zag ik een profielfoto van de host die ik normaal gezien totaal niet met die woning zou linken.”

Het lijkt in eerste instantie misschien een beetje op een spelletje ‘Wie Is Het’, maar het is meer dan dat. Airbnb Hosts speelt ook met hoe we, al dan niet bewust, onze privacy te grabbel gooien op het internet. Als je het een tijdje hebt gespeeld, zul je vanzelf een paar verhuurders opnieuw tegenkomen. Dus als je het maar lang genoeg doet, weet je vanzelf wie er in jouw buurt een appartementje verhuurt en hoe diegene eruitziet.



En hoe leuk het ook is om bij iemand binnen te kijken, het is ook nogal griezelig. Op Airbnb zie je een foto van iemands hoofd, zijn of haar naam en daarbij een foto van de woonruimte. Plotseling kijk je in een ruimte die veel intiemer is dan de veilig gecureerde cyberspace zoals Facebook, en die je kunt verbinden met een echt persoon van vlees en bloed.

“Toen ik eens een lezing gaf waar ik over dit project vertelde, zag een vrouw uit het publiek plots haar eigen foto en kamer op een groot scherm,” zegt Depoorter. “Ze was razend. Ik was best geschrokken van hoe heftig ze hierop reageerde, maar het toont ook aan welk effect dit spel kan hebben op haar spelers.”



Het spel doet denken aan een ouder werk van Depoorter, TinderIn, waarbij hij de tinderfoto’s van mensen naast hun profielfoto van Linkedin plaatste. Ook daar speelt hij met de manier waarop we onszelf online presenteren, en hoe dat per situatie totaal kan verschillen.

Airbnb Hosts is niet alleen best verslavend, maar ook nog eens handig. Onder elke foto van een kamer staat een knop waarmee je die meteen kan boeken. “We zijn niet gesponsord door Airbnb, maar er bestaat een kans dat ze de website offline zal halen,” zegt Dries. “Door die knop toe te voegen hopen we dat ze niet boos op ons zullen worden.”