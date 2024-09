Speleologen hebben voor het eerst de bodem van de ‘bron van de hel’ bereikt

Je hoeft maar één blik te werpen op de Bron van Barhout, een natuurlijk zinkgat in Jemen, en je begrijpt direct waarom er zoveel lokale legendes vol oude vloeken en boze geesten over deze spelonkachtige plek bestaan. Het is een gat in de woestijn, een buitenaards uitziende, ronde, zwarte put, die regelrecht naar beneden in de grond verdwijnt en ook wel de ‘well of hell’ wordt genoemd, oftewel de bron van de hel.

Ondanks alle onheilspellende verhalen daalde er onlangs een team van acht speleologen af naar de bodem van de put, 112 meter onder de grond. Het is voor het eerst in de geregistreerde geschiedenis dat er zo’n expeditie is ondernomen.

Op de vrijgegeven beelden van de onderneming zijn kleurrijke patronen en grotparels te zien. Dat zijn bolvormige kalkafzettingen die in de loop van duizenden jaren zijn gevormd door water dat in het gat is gedruppeld. De speleologen brachten meerdere uren onder de grond door, waar ze ook een levendige slangenpopulatie ontdekten. Er lagen daarnaast veel overblijfselen van vogels en andere dieren, die blijkbaar niet al te goed uitgerust waren om in de put te overleven.

“Het was een passieproject, maar we hebben wel het idee dat we een nieuw wonder hebben onthuld en een stukje Jemenitische geschiedenis hebben geopenbaard,” zei Mohammed al-Kindi, een professor geologie aan de German University of Technology in Oman en een van de speleologen in het team, na afloop tegen AFP. “We hebben wat monsters van water, steentjes, aarde en een paar dode dieren verzameld, maar moeten die nog laten analyseren.”

Er is extreem weinig bekend over het ontstaan en de geologische geschiedenis van de Bron van Barhout, maar Jemenitische ambtenaren denken dat de put in ieder geval miljoenen jaren oud is. Kindi en zijn collega’s zijn van plan om een rapport over hun bevindingen te publiceren, dat hopelijk meer licht zal werpen op het ontstaan en het unieke ecosysteem van de Bron.

De speleologen maken deel uit van het Oman Cave Exploration Team, een groep die al jaren grotten onderzoekt in Oman. Het team heeft voor deze expeditie samengewerkt met de Yemen Geological Survey and Mineral Resources Board, dat zich niet ver van de grens tussen Jemen en Oman bevindt.

Tot het rapport verschijnt blijft het gat midden in de woestijn in ieder geval erg raadselachtig. Volgens het lokale bijgeloof kan de put voorwerpen uit de omgeving naar zich toe zuigen, en er wordt ook beweerd dat het gat een gevangenis voor djinns is.

“Sommige mensen zeggen zelfs dat afvalligen en ongelovigen er na hun dood zullen worden gemarteld,” zei Kindi tegen The National, een krant uit de Verenigde Arabische Emiraten. “Anderen geloven dat hun hoofd zal worden afgehakt als ze er naar beneden gaan.”

Een laatste angst is dat het water in de put kwaadaardig is. Kindi hoopt dat de expeditie wat van deze angsten zal wegnemen. “We hebben daar beneden slechts puur, zoet water gezien,” zei hij. We hebben zelfs een heel flesje gevuld en gedronken, en er is ons niets overkomen.”

