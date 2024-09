Spijbel tot je een ons weegt met ‘I Dare You’, de nieuwe clip van The xx

The xx gaat enorm lekker op het gebied van videoclips, zeker als je kijkt naar de visuals van I See You, hun meest recente album. Dit hebben ze mede te danken aan regisseur Alasdair McLellan, met wie ze al een tijdje lang samenwerken, onder andere voor On Hold en Say Something Loving . Nu heeft hij de handen ineengeslagen met modegod Raf Simons voor de nieuwe clip van de band: I Dare You.

De band noemt I Dare You zelf een liefdesbrief gericht aan de stad Los Angeles, en voor de clip hebben ze een aantal bekende gezichten weten te strikken. Denk aan Millie Bobby Brown van Stranger Things, Ashton Sanders van Moonlight en Paris Jackson – de dochter van. Het resultaat is ongelofelijk kleurrijk, en uiteraard heeft Raf gezorgd voor een uitstekende styling. Kijk het hier boven en baal van het feit dat je geen prachtige tiener meer bent die geschiedenisles kan skippen om met The xx in de zon te hangen.