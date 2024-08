Spinazietaartjes met fenomenale feta

Porties: 2

Voorbereidingstijd: 15 minutes

Total: 15 minutes

Ingrediënten

Spinazievulling:

1 kilo verse spinazieblaadjes

4 sjalotten

1 bos dille

1 bos munt

600 ml kokend water

75 ml olijfolie

110 gram goede feta

Zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

Het deeg:

450 gram bloem

100 ml water (eventueel meer)

olijfolie om in te bakken

Bereidingswijze

1. Hak de rauwe spinazie, de dille, de munt en snipper de sjalotten en plaats in een kom. Overgiet met het kokende water en giet af. Druk in een vergiet al het water uit het mengsel. Doe terug in de kom, giet de olijfolie erbij, brokkel de feta in de kom en meng alles door elkaar. Proef en breng op smaak met zout en peper.

2. In een andere kom mix je de bloem en het water. Blijf goed roeren tot je een mooie deegbal hebt die niet plakt, eventueel voeg je nog wat extra water toe. Rol het deeg met een roller uit tot een hele dunne lap. Snijd het deeg in vierkanten, je haalt er waarschijnlijk 6 uit. Leg de spinazievulling in het midden van een stuk deeg en vouw de randen naar binnen zodat het pakketje helemaal dicht zit.

3. Giet wat olie in een koekenpan met dikke bodem op medium-hoog vuur. Bak de deegpakketjes tot ze overal goudbruin kleuren.