Spookachtige foto’s van de warmste plek op aarde

Fotograaf Cathy Marshall is geboren in Nieuw-Zeeland en woont tegenwoordig in het Australische Melbourne. Ze focust zich volledig op mode en portretschilderkunst. Haar werk werd gepubliceerd door onder meer Oyster magazine, i-D en Feature Shoot. In haar meest recente project, Into Death Valley, onderzoekt ze de verveling en de meer mondaine aspecten van het dagelijks leven voor diegene die wonen en werken in de Californische woestijn, waar de hoogste temperatuur op aarde ooit werd gemeten. Daar legde ze de tijdloosheid en de nietigheid van deze afgelegen plaats vast – alsof de rest van de wereld niet meer bestond. – ELIZABETH RENSTROM.