Hoe spookvoetballer Verhagen werd veroordeeld in Denemarken

Dit is een afsluitend artikel over de veroordeling van spookvoetballer Bernio “Jordan” Enzo Verhagen. Eerder schreven we een stuk (hier) over hoe hij als spookvoetballer de wereld over ging. Ook publiceerden we een vijfdelige podcastserie (hier) over zijn opkomst en ondergang.

Bernio “Jordan” Enzo Verhagen heeft vandaag voor de rechtbank in Denemarken verklaard dat hij schuldig is aan fraude ten opzichte van de Deense club Viborg FF. Voor die fraude krijgt hij een geldboete van ruim 2.000 euro. In juni werd hij in Denemarken al veroordeeld voor mishandeling, bedreiging, het ongewenst maken van naaktbeelden, het ontvluchten van de politie en beroving. Naast de geldboete voor fraude heeft Verhagen in totaal een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden gekregen.

Videos by VICE

In dit stuk zetten we uiteen hoe Verhagen de afgelopen maanden veroordeeld kon worden in Denemarken.

Verhagen werd op 26 november 2019 gearresteerd in Denemarken, na een ruzie met zijn Chileense ex-vriendin Nayaret Muci. Het stel kreeg ruzie in een kiosk bij het station van Viborg, waarna Verhagen de Chileense door de kiosk heen trok. Hij werkte haar naar de grond en beroofde haar onder meer van haar telefoon en paspoort. Medewerkers van de kiosk belden de politie. Toen de politie ter plaatse kwam, was Verhagen er al vandoor. Nadat er een arrestatiebevel werd uitgevaardigd, meldde Verhagen zich even later zelf op het bureau. Daar werd hij ingerekend op verdenking van het beroven en mishandelen van de Chileense vrouw.

Camerabeelden van Verhagen die Muci overmeestert in de kiosk. (Via BT)

Vanaf het moment dat Verhagen in hechtenis zat, stapelden de zaken zich tegen hem op. Naast de aanklachten van de Chileense – waaronder mishandeling, beroving en bedreiging – deed ook een Deense ex-vriendin van Verhagen aangifte, samen met haar vader. Zij meldden bij de politie dat Verhagen hen met de dood had bedreigd. Parallel daaraan liep het onderzoek van de Deense politie naar de mogelijke fraude van Verhagen ten opzichte van Viborg FF. Omdat dit een internationaal onderzoek betrof, met mogelijke fraude die terug te leiden was tot onder andere Chili en Zuid-Afrika, duurde dit onderzoek langer.

Op 16 december 2019 vond er een zitting plaats, waarbij de Deense openbaar aanklager bekend maakte een nieuwe aanklacht toe te voegen. Verhagen zou Muci mishandeld hebben in een hotelkamer in Denemarken, een gebeurtenis waar zij 40 verwondingen aan overhield. Aan het einde van de hoorzitting besloot de rechter het voorarrest van Verhagen tot minimaal 10 januari te verlengen, zodat het onderzoek verder kon lopen. Vervolgens ging het helemaal mis toen Verhagen van de rechtbank terug naar de gevangenis werd vervoerd. Tijdens het transport wist Verhagen in het stadje Holstebro te ontsnappen aan de agenten die hem vervoerden.

De spookvoetballer sprintte op een onbewaakt ogenblik de straten van Holstebro in. De Deense politie kon hem niet bijbenen. Er werd een klopjacht op hem geopend, met extra politie-eenheden en politiehonden, maar het lukte de politie niet om Verhagen te pakken te krijgen. In de loop van de avond begon hij opeens op Instagram te posten. Schijnbaar had Verhagen een telefoon in handen gekregen tijdens zijn vlucht. In de berichten probeerde hij te doen alsof hij in Aarhus was, een stad op meer dan 100 kilometer van Holstebro. Verhagen gaf in een lang statement op Instagram ook aan op weg naar Zweden te zijn.

Het statement dat Verhagen tijdens zijn vlucht op Instagram zette.

De Deense politie geloofde er niks van en bleef zoeken in Holstebro. Om drie uur ‘s nachts kregen ze een aantal tips binnen, van mensen die dachten dat ze Verhagen hadden zien lopen bij een appartementencomplex vlakbij het station van Holstebro. De politie kamde het gebouw van boven tot onder uit. In de kelder van het pand troffen ze Verhagen aan, zittend op de grond. Hij werd direct ingerekend. Zijn ontsnappingspoging was na meer dan twaalf uur mislukt.

Op een ontsnappingspoging alleen al staat een gevangenisstraf van vier maanden in Denemarken, dus dat kwam er ook bij voor Verhagen. In de maanden die volgden kwamen er nieuwe aanklachten bij. Zo gaf Muci aan dat Verhagen ook ongewenst naaktbeelden van haar had gemaakt en dat hij haar verkracht zou hebben. De uitbraak van Covid-19 bemoeilijkte vervolgens de behandeling van de zaak. Zo kon Muci niet naar Denemarken vliegen om haar getuigenis af te leggen. Uiteindelijk werd besloten dit digitaal te doen.

Op 24 juni 2020 deed de Deense rechter uitspraak over alle aanklachten tegen Verhagen, behalve de fraude. De rechter achtte hem schuldig aan alles, behalve de verkrachting, daarvoor was onvoldoende bewijs. Verhagen kreeg een celstraf van een jaar en drie maanden opgelegd, voor mishandeling, bedreiging, beroving, het ongewenst maken van naaktbeelden en het ontvluchten van de politie.

Ondertussen liep het onderzoek naar de fraude op voetbalgebied door. Viborg FF deed aangifte bij de politie voor fraude rondom het aantrekken van Verhagen. Viborg FF dacht benaderd te zijn door de Stellar Group, voor een mogelijke investering en samenwerking. De Stellar Group is een groot agentschap in de voetbalwereld, met cliënten als Gareth Bale, ooit de duurste voetballer ter wereld. De sportief directeur van Viborg FF, Jesper Fredberg, dacht maandenlang contact te hebben gehad met Mo Sinouh, een Nederlandse directeur van de Stellar Group. Tijdens dat contact werd Fredberg getipt om Verhagen te contracteren.

De presentatie van Verhagen op de site van Viborg FF.

Viborg FF zou door de Stellar Group beloofd zijn dat als ze Verhagen zou contracteren, de club hem snel door zou kunnen verkopen aan de Chinese club Hebei Elite. Viborg FF hoefde Verhagen alleen maar een paar maanden fit te trainen. De documenten voor de aanstaande transfer kreeg Viborg FF ook al binnen, met daarop de zogenaamde deal voor de transfer, inclusief handtekening van het Chinese clubbestuur van Hebei Elite. Op basis van dat rooskleurige vooruitzicht haalde Viborg FF Verhagen binnen op 5 november 2019.

Maar toen Verhagen aankwam in Denemarken, bleek er al snel bleek er niks van de deal te kloppen. Viborg FF had in de voorafgaande maanden geen contact gehad met de echte Mo Sinouh, maar met iemand die zich via mail, Whatsapp en telefoon voordeed als de zaakwaarnemer. Ook de verstuurde contracten van de Chinese club Hebei Elite voor de zogenaamde transfer van Verhagen bleken vervalst. De club vermoedde dat Verhagen er zelf achter zat, verbrak het contract met hem en deed aangifte voor fraude bij de politie.

Verhagen claimde na zijn arrestatie voor de camera’s van de Deense televisie dat hij zelf een slachtoffer was in de fraudezaak. Verhagen zei dat hij, net als Viborg FF, was belazerd door iemand die zich voordeed als Mo Sinouh. “We zijn voor de gek gehouden”, zei Verhagen bij de rechtbank tegen TV Midtvest. “We dachten dat hij (Mo Sinouh, red) mijn agent was.” Volgens Verhagen had hij zelf dus niks te maken met de fraude en was hij slechts slachtoffer. Maar BT en VICE Sports achterhaalden informatie die erop wijst dat Verhagen zelf de gestolen identiteit van Mo Sinouh gebruikte om op frauduleuze wijze binnen te komen bij profclubs.

Verhagen bij zijn presentatie bij Cape Town City FC.

VICE sprak met Vasili Barbis, de zaakwaarnemer die Verhagen naar Zuid-Afrika haalde, om daar bij Cape Town City FC te tekenen. Barbis was in juli 2019 via Whatsapp benaderd door iemand die zich voordeed als Mo Sinouh, met een voorstel. Als Barbis een club in Zuid-Afrika zou vinden waar Verhagen kon tekenen, dan zou die club hem snel en met grote winst kunnen doorverkopen aan een geïnteresseerde club in China: Hebei Elite. Het klonk als een schitterende deal. Barbis legde de deal voor aan Cape Town City FC, en de club hapte toe. Verhagen werd binnengehaald door Cape Town City FC en vol trots gepresenteerd. De club deed zelfs een fotoshoot met hem in het nieuwe tenue.

Maar toen begon alles te rammelen. “Ik dacht dat ik al die tijd contact had met Mo Sinouh van de Stellar Group”, vertelt Barbis. “Maar toen Verhagen in Kaapstad was, wou de zogenaamde Mo Sinouh opeens niet meer aan de telefoon komen met mij.” Daarnaast bleken de documenten voor de transfer niet te kloppen. “De mails met documenten kwamen zogenaamd van Hebei Elite uit China, maar toen ik het checkte, bleek het een Zwitsers mailadres te zijn”, vertelt Barbis verder. “Toen besloot ik de deal te checken bij vrienden van mij, die contacten hebben met Hebei Elite. Die zeiden dat de club niks wist van een deal.”

Volgens Barbis is het duidelijk hoe de vork in de steel zit: Verhagen benaderde hem zelf met de gestolen identiteit van Mo Sinouh en stuurde Barbis via een Zwitsers mailaccount de frauduleuze documenten voor de transfer naar Hebei Elite op. Dat allemaal zodat Cape Town City hem zou contracteren. “Ik denk honderd procent dat Verhagen en de neppe Mo Sinouh dezelfde persoon zijn”, zegt Barbis. “Dat weet ik zeker. Ik zie geen andere mogelijkheid.” Toen Barbis Verhagen in Kaapstad confronteerde met de informatie die hij had achterhaald, vluchtte Verhagen halsoverkop weg uit Zuid-Afrika.

Verhagen dook vervolgens op in Chili, bij de club Audax Italiano. VICE en BT hebben bewijs achterhaald dat erop wijst dat Verhagen ook daar op frauduleuze wijze binnenkwam. Ook hier werd de club (Audax Italiano) beloofd dat Verhagen snel verkocht zou kunnen worden aan Hebei Elite, als ze hem zouden contracteren. We hebben bewijs dat aantoont dat Verhagen deze fictieve transfer zelf opzette. Een voormalig vriendin van Verhagen uit Nederland werd namelijk op 25 augustus 2019 door Verhagen geappt, met de vraag of zij een handtekening wilde zetten op een contract voor de neppe deal tussen Audax Italiano en Hebei Elite, voor de fictieve transfer van Verhagen.

Het Whatsapp-gesprek waarin Verhagen om een valse handtekening vraagt.

Verhagen hield tegen deze vriendin de schijn op dat ze moest tekenen voor iemand van Hebei Elite, omdat diegene dat zelf even niet kon doen. “Je moet effe voor die chappie tekenen”, appte hij naar de vriendin. “Niet mijn initialen, maar van die chino.” Daar voegt hij nog aan toe: “Verwijder het gelijk uit je mail.” Deze vriendin zegt nu dat ze geen idee had wat ze deed, dat ze Verhagen gewoon een handje wilde helpen. Maar wat er feitelijk gebeurde, is dat Verhagen haar vroeg een valse handtekening te zetten, op een frauduleus contract, voor een fictieve transfer. Dat allemaal om Audax Italiano erin te luizen en de club over te halen hem te contracteren.

Dit verzoek om een valse handtekening te zetten, toont aan dat Verhagen zelf bezig was met het vervalsen van contracten voor een neptransfer naar de Chinese club Hebei Elite, al maanden voordat hij bij Viborg FF tekende in Denemarken. Met deze fictieve transfer in het vooruitzicht maakte hij clubs warm om hem te contracteren. VICE heeft ook de frauduleuze documenten van deze neptransfer in handen. Daarin staat dat Audax Italiano maar liefst twee miljoen dollar van Hebei Elite zou krijgen voor Verhagen. De club moet in haar nopjes zijn geweest met dat vooruitzicht, maar de deal bleek een fabeltje te zijn.

Op het moment dat het Verhagen te heet onder de voeten werd in Chili, vertrok hij snel naar Denemarken, om bij Viborg FF te tekenen. Ook bij Viborg FF dachten ze een gouden deal in handen te hebben en Verhagen snel door te kunnen verkopen aan Hebei Elite. De Deense club is er op dezelfde manier ingeluisd bij het binnenhalen van Verhagen. Vandaag diende de fraudezaak voor de Deense rechter. Verhagen verklaarde daar schuldig te zijn aan fraude ten opzichte van Viborg FF. Ook verklaarde hij te hebben geprobeerd bij de club Lyngby te frauderen. De rechter bepaalde dat hij geen extra celstraf krijgt bovenop de gevangenisstraf van een jaar en drie maanden die Verhagen al had. Wel moet hij een boete van 2.000 euro betalen voor de fraude.

“Het was een slecht idee”, besloot Verhagen in de Deense rechtbank. “Deze zaak is een wilde rit geweest,” laat openbaar aanklager Katrine Melgaard weten in een reactie aan VICE. “Maar ik ben blij met het resultaat.” In Denemarken kan je na de helft van je gevangenisstraf op verlof. Voor Verhagen zit de helft van zijn gevangenisstraf er nu al op. “We moeten nu uitvogelen hoe we hem terug naar Nederland kunnen brengen. Dan is hij weer vrij”, besluit Melgaard.