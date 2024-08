Sporen van het laatste beetje leven in de Donbass, voor de Russische invasie

“In plaats van vernieling te tonen, wou ik een bredere sociale context als een essentieel onderdeel van de oorlog,” vertelt Kagermanov. “Ik denk dat dit iets is wat vaak over het hoofd wordt gezien in oorlogsfotografie, die meestal de focus legt op de ellende en universaliteit van geweld.”

Gena werd geboren in Tsjetsjenië in 1990 en was een vluchteling in Brussel tien jaar later. Hij leefde iets meer dan twee jaar in de Donbass, kort voor de Russische invasie in februari 2022. Zijn fotoreeks On War and Other Trivialities is nu een archief van de laatste momenten van leven in dit oorlogsgebied sinds 2014.

“Deze reeks is een dagboek van mijn reizen en ontmoetingen langs de voormalige frontlinie tussen Oekraïne en de separatistische republieken,” legt Gena uit. Er was veel spanning, maar toch was de situatie best stabiel na de conflicten in 2014-2015. Iedereen zat vast in een vreemde realiteit: voor tieners, ouderen, mijnwerkers en soldaten werd het een routine van verveling en oorlogszuchtige feesten.

Met deze beelden herinterpreteert Gena oorlogsfotografie. In plaats van momenten vast te leggen die bedoeld zijn als een weergave van de gruweldaden, verlegt hij de focus naar het alledaagse leven in tijden van conflict. “Oorlog is niet enkel een tijd van lijden, het gaat ook om alledaagse en onbeduidende kwesties zoals feestjes, verliefd worden, stoned zijn, verveling, geliefden begraven,” zegt hij. “Pijn, leed en geluk hangen allemaal samen.”

Gena werkt momenteel aan het laatste deel van de reeks: een boek bestaande uit eigen foto’s en teksten van Jelyzaveta A., een 19-jarige Oekraïense student die vluchtte van de Donbass naar België in april 2022. “Na de invasie veranderde de regio naar een onherkenbaar land en we begonnen dit project vanuit een heel ander, nostalgisch perspectief te bekijken. Dit gevoel van verwrongen nostalgie proberen we te vatten in het boek.”

Ontdek Gena op zijn website of op Instagram.

