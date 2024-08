We spraken de VVD-jongeren die het leukste rotondekunstwerk van Nederland willen laten slopen

Op een rotonde in Tilburg staat al jaren een doorzonwoning langzaam rondjes te draaien. Maar nu staat het Draaiend Huis, een wereldberoemd kunstwerk van John Körmeling, alweer een tijd stil – het is kapot.

Al sinds het huis begon te draaien in 2008, is er kritiek geweest op de hoge kosten die het met zich meebrengt. Toen het gebouwd werd, kostte het zo’n vier ton, terwijl niet iedereen het erover eens was “wè voor nut het heeft”. En omdat er nu voor 45.000 euro aan schade gerepareerd moet worden, is de discussie levendiger dan ooit. Kan het niet gewoon helemaal weg? Zelfs de ooit zo sympathieke, maar nu tot in de krochten van de goedkope televisie afgezakte Nick en Simon-manager Kees Tol heeft zich in de kwestie gemengd. Voor zijn programma Van Onze Centen liet hij een heleboel boze mensen aan het woord. “Zelfs de kunstenaars zijn niet te spreken over het draaiend huis,” zegt Kees in een voice-over, waarop Frans van der Meer, één Tilburgse kunstenaar, op beeld zijn mening geeft.

Sinds vorige week bemoeit ook de lokale JOVD zich ertegenaan. De jongerenafdeling van de VVD is een petitie gestart om het huis te verwijderen. Ook staat er een debat gepland voor aanstaande maandag, ondanks dat de gemeente het waarschijnlijk toch gewoon weer gaat opknappen. Ik vraag me af waar de JOVD’ers zich zo druk om maken. Waarom zou je als jonge, ambitieuze politicus van de toekomst dat geinige kunstwerk weg willen halen, een topstuk dat door het Rotondologisch Genootschap nota bene tot het beste rotondekunstwerk van Nederland werd bestempeld? Ik belde Emmy Duinkerke, de voorzitter van de jonge liberalen, om het eens te vragen.

Creators: Hoi Emmy, waarom willen jullie zo graag dat het Draaiend Huis weggaat?

Emmy Duinkerke: Puur vanwege die hoge kosten die erbij komen kijken. Daar schrokken we van. We zeggen ook niet of we het Draaiend Huis mooi of lelijk vinden, dat is met kunst subjectief natuurlijk. Maar al dat geld kan veel beter besteed worden.

Waaraan dan bijvoorbeeld?

Van wat die nieuwe reparatie kost, zou je ook al duizend uur zorg kunnen verlenen.

Maar moet dat geld dan niet in het kunstpotje blijven?

Wij vinden dus van niet. De reparatiekosten én de structurele kosten die elk jaar naar dat huis toegaan, zouden dan naar een ander potje kunnen. Nu is dat ding voor de derde keer kapot, waar halen we dat geld vandaan? Komt er dan nieuw geld bij het potje? Of gaat het ten koste van verenigingen die ook cultuursubsidie ontvangen?

Wat voor verenigingen bedoel je? Carnavalsverenigingen?

Gewoon, verenigingen in het algemeen die gesubsidieerd worden door de gemeente. Ik weet zo direct ook niet precies welke dat zijn.

Het huis kost 30 cent per inwoner per jaar, las ik in een berekening van een Tilburger die wil dat het huis blijft staan. Vind je dat veel?

Nee, ik vind dat niet veel, maar ik vind het wel een kulargument. Want dan zou je alles kunnen goedkeuren omdat het toch maar weinig geld per inwoner kost. Dan kan je allemaal rare dingen gaan verzinnen en dan is het argument alleen maar: het kost tóch niks.

Die duizend uur zorg moet je uitsmeren over alle hulpbehoevende Tilburgers, terwijl iedereen dit kunstwerk volledig kan beleven, onbeperkt. Je kunt elke dag een rondje om die rotonde rijden. Dan is 30 cent per jaar maar weinig geld, om je leven wat leuker te maken.

Ja, maar het is ook de hele tijd kapot. Wat het huis moet doen, doet hij dan ook nog eens niet.

Ja, dat is natuurlijk jammer.

Ja.

Wat is jouw favoriete kunstwerk?

Hier in Tilburg? Dat is een goede vraag. Ik moet zeggen dat ik zelf ook niet zoveel met kunst heb. Daarom zeggen we verder ook niet of we het mooi of lelijk vinden. Ik heb er zelf niet heel veel mee. Ik vind een schilderij soms mooi, maar… Nee. Ik heb er zelf niks mee.

Oké, en andere mensen bij de Tilburgse JOVD, wat vinden die van kunst?

Ik moet zeggen dat we het daar niet zo vaak over hebben. Natuurlijk gaan we weleens naar een museum. Ik was pas laatst nog bij de Pont. En als je dan die verhalen erbij hoort, dan kan ik me er wel wat bij voorstellen. Dan vind ik dat wel gaaf. Maar ik vind het wel zo eerlijk dat als ik kunst wil zien, ik daar ook zelf voor betaal. Ik vind niet dat je daar zoveel Tilburgs belastinggeld voor zou moeten gebruiken.

Stel dat je voor dezelfde prijs De nachtwacht op die rotonde zou kunnen neerzetten. Zou je dat dan doen?

Nee. Ik heb meer met De nachtwacht dan met het Draaiend Huis, maar ik vind gewoon niet dat het van ons belastinggeld gedaan moet worden. Het is prima dat daar iets staat, en dat dat leuk is, maar er zijn genoeg andere manieren om dat te financieren. Dus als er inderdaad mensen zijn die zoiets daar willen hebben, dan zijn ze vast ook bereid om daarvoor te betalen.

Het is niet de eerste keer dat VVD’ers kunstwerken afzeiken omdat ze geld kosten. Is het niet een beetje populistisch geneuzel?

Wij zijn qua standpunten onafhankelijk van de VVD, dus dit staat daar helemaal los van. En we willen natuurlijk niet populistisch overkomen, maar ik denk wel dat je kritisch moet blijven.

Ik las dat jullie het een betere optie hadden gevonden om de landelijke Sinterklaasoptocht naar Tilburg te halen, dan om het geld aan het Draaiend Huis uit te geven.

Dat was een vergelijking. Van de totale kosten zou je zo een Sinterklaasoptocht kunnen organiseren. We zeiden het vooral om een beeld te schetsen van hoeveel geld het is.

Dus je zou niet écht de landelijke Sinterklaasoptocht naar Tilburg willen halen?

Ja natuurlijk wel, dan kan hij mooi binnenkomen aan de Piushaven. Maar dat heeft verder niks met het Draaiend Huis te maken.

Het lijkt me wel een gedoe om zo’n optocht te organiseren. Je krijgt dan vast ook veel boze burgers.

Het lijkt me ook pittig om te organiseren, maar ik denk dat het heel leuk kan zijn.

Waar hebben jullie de afgelopen tijd nog meer voor gestreden?

Dit is onze eerste petitie van dit bestuursjaar, vanaf september dus. We vonden het interessant dat er veel reacties waren op het Draaiend Huis. Iedereen had een mening erover en die waren vooral negatief. Ik weet ook niet waarom mensen er zo heftig op reageren.

Goede kunst kan heftige reacties uitlokken. Vind ik in ieder geval.

Misschien is dat zo, dat weet ik niet. Maar het is wel interessant om te zien. Het doet wel iets, in Tilburg.

Wat is jullie plan verder?

We gaan begin januari deze petitie indienen bij de gemeenteraad, in de hoop dat ze met een oplossing komen om die kosten flink omlaag te krijgen. Het lijkt ons het beste om het gewoon weg te halen, zodat je er helemaal geen kosten aan kwijt bent. Mocht iemand met een beter idee komen, dan horen we dat heel graag aan.

Oké. Bedankt!

Er is gisteren ook een tegenpetitie gestart die al net zoveel stemmen heeft. Komende maandag voert de gemeente Tilburg een debat over de kwestie.