Iedereen is woedend op de studenten die een gestrande haai gebruiken om bier te shotgunnen

Of het nou in Lloret de Mar, Chersonissos, Albufeira of Mallorca was: bijna iedereen heeft wel eens de hitte van Zuid-Europa opgezocht om vooral zoveel mogelijk te drinken en zo min mogelijk cultuur te snuiven. Amerikanen doen dit iets later dan wij, namelijk tijdens Spring Break, waar praktisch alles geoorloofd is en niemand helder nadenkt. Maar hoe gek we ook allemaal doen, er zijn grenzen. Toch?



Misschien toch niet. In een instagramvideo is een shirtloze Spring Breaker te zien terwijl hij – in een gestoorde poging om cool te zijn – de tanden van een gestrande haai gebruikt om een blikje bier te openen en die vervolgens te laten atten door het dode beest met de shotgunmethode.

De video werd drie dagen geleden gepost door Total Frat Move en is al 587.000 keer bekeken. Verder is er al meer dan 2500 keer gereageerd – en bijna iedereen uit hun walging over de eikels in de video.

Clhenderson143 schreef bijvoorbeeld: “Ik zou graag een blikje in je gezicht slaan tot die open gaat. Ik zou er zelfs voor zorgen dat de eerste klap hard genoeg is om pijn te doen, maar het blikje niet opent, zodat ik je nog eens kan slaan.”

Iemand met de naam will_healis_ zei: “Was die haai maar in staat om een hap uit je been te nemen, dan had je misschien een lesje geleerd. Fucking walgelijk wat je hebt gedaan.”

Voor de duidelijkheid: het enige dier dat af en toe een biertje mag, zijn sommige Japanse Wagyurunderen en daar blijft het bij. Laten we hopen dat het overgrote deel van de jeugd wel wat beters te doen heeft in hun vrije tijd dan het mishandelen en onteren van dieren om lam te worden.