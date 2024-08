Spuiten als een pornoster

“Het zal je nog verbazen hoeveel mensen grotere hoeveelheden zaad verlangen,” aldus de hoofdpagina van biggerloads.com, een website waarvan het doel meteen duidelijk wordt in de adresbalk. “Mensen van alle leeftijden – zowel mannen als vrouwen – hebben zo hun redenen om meer mannelijk ejaculaat te willen.”



Deze redenen – intensere orgasmes, kindjes maken – zijn best voorspelbaar. Dat dit soort websites bestaan dus eigenlijk ook. In de loop der jaren zijn we steeds meer gaan vinden dat zaad stevig, smaakvol en overvloedig moet zijn – wat misschien ook wel komt doordat het in porno vaak een grote rol speelt.

Maar wat de reden ook is: het kan lastig zijn om in te schatten hoe betrouwbaar het advies is dat je hiervoor online kunt vinden. Maar artsen die zaad bestuderen omdat ze onderzoek doen naar vruchtbaarheid, en porno-acteurs die voor werkdoeleinden zo royaal mogelijk moeten cummen, hebben natuurlijk veel inzicht op dit gebied. En ze lijken het er wel over eens te zijn dat er in elk geval een aantal basisprincipes zijn waarmee je als man je ejaculatie kunt verbeteren – zowel qua hoeveelheid als qua smaak.

Als je het internet mag geloven, smaakt sperma een stuk minder lekker als een man zuivel of alcohol drinkt, rood vlees eet, of rookt. Citrusvruchten en groenten zouden het zaad juist zoeter maken. “Als je niet goed voor je lichaam zorgt, is kwalitatief hoogwaardig zaad produceren wel het laatste waar het zich druk om maakt,” zegt Johnny Sins, sinds 2006 actief als porno-acteur.

Sins vertelt dat vrouwelijke porno-acteurs nog weleens willen klagen over “klodderig” sperma, en dat ze vaak denken dat het voedsel dat je consumeert er echt invloed op kan hebben. Zelf betwijfelt hij dat, en ook medisch deskundigen schatten in dat je ergens wel heel veel van moet eten voordat het effect heeft.

Er zijn ook een hoop supplementen zoals Sugar Cum en Sweeten 69 op de markt, die beloven dat ze je sperma laten smaken alsof het rechtstreeks uit de snoepwinkel komt, al is er geen bewijs dat dit ook daadwerkelijk helpt. (En er zijn ook gelstrips die de smaak zouden neutraliseren.) De mensen die uit ervaring kunnen spreken zweren vooralsnog het meest bij ananassap. En toch, zegt Dr. Abraham Morgentaler, is er nog te weinig onderzoek gedaan naar wat de smaak van zaad écht beïnvloedt, dus is dit alles “puur een vermoeden”.

Morgentaler is de directeur van Men’s Health Boston en universitair hoofddocent urologie aan de Harvard Medical School. “Je kunt je vast voorstellen dat het ook niet zo makkelijk is om zoiets te onderzoeken,” zegt hij. “Je hebt niet alleen mannen nodig, maar ook mensen die bereid zijn om het sperma te proeven.”

Hoewel er dus geen hard bewijs is dat er dingen zijn die de smaak van sperma beïnvloeden, beaamt Morgentaler dat hij wel van patiënten heeft gehoord dat diëten en ziektes er invloed op hebben gehad, dus hij wil de mogelijkheid ook weer niet uitsluiten. Maar als iets een effect heeft, dan komt het waarschijnlijk niet doordat je een paar superfoods naar binnen hebt gewerkt, maar eerder door een gezonde leefstijl in het algemeen. “En als je partner de smaak niet lekker vindt, experimenteer er dan gerust op los – of het nou fruitsapjes zijn of iets anders,” zegt Morgentaler.

In de loop der jaren hebben veel porno-acteurs me verteld dat mensen die niet drinken of roken en vegan of vegetariër zijn, de meest smaakvolle (of acceptabele) sperma hebben. Sins denkt dat zijn zaad over het algemeen best wordt gewaardeerd door de vrouwen met wie hij werkt, omdat hij er een gezonde leefstijl op nahoudt. Hij rookt niet, gebruikt geen drugs, drinkt niet te veel en eet veel groente en fruit. En hij drinkt ook veel water.

Wat de smaak van sperma betreft blijft het dus vooral bij anekdotisch bewijs, en zou het alsnog per persoon kunnen verschillen. Maar over de hoeveelheid en de kracht van het ejaculaat valt er vanuit de wetenschap gelukkig al meer te vertellen. Morgentaler zegt bijvoorbeeld dat het drinken van alcohol ten koste kan gaan van het aantal zaadcellen, en ook van het zaadmengsel in het algemeen. De grootte en kracht van je cumshot hangt ook af van hoe opgewonden je tijdens de seks bent. Ook kan het beide wat minder worden naarmate je ouder wordt. Sins bevestigt dit uit eigen ervaring.

Er is wel één punt waarop Sins en Morgentaler van mening verschillen. Volgens Morgentaler zijn artsen het erover eens dat je harder en meer kunt spuiten als je jezelf er een tijdje van hebt onthouden. Maar Sins zegt dat dit per situatie verschilt. “Ik krijg de krachtigste, grootste cumshots als er 24 uur tussen zit,” zegt hij. “Je zou misschien denken dat hoe langer je wacht, hoe beter het wordt, maar dat is niet altijd het geval. Na een paar dagen wachten heb ik een beetje meer zaad opgebouwd, maar de kracht van mijn schot is niet zo sterk als ik zou willen. Voor hetzelfde geld sijpelt het er dan gewoon wat sukkelig uit.”

Sins heeft “de kracht van zijn schot” ook weleens geprobeerd te versterken met zinksupplementen en ZMA, die ook populair zijn onder topsporters en bodybuilders. “Maar ik zag nooit echt verschil,” zegt hij.

Het punt is dat als je een sterkere zaadlozing wilt krijgen, je je prostaat misschien een beetje rust moet geven – maar niet per se heel lang hoeft te wachten. Aan supplementen heb je waarschijnlijk niet zoveel. Behandel je lichaam gewoon goed, en accepteer dat fysieke beperkingen zoals je leeftijd misschien wat roet in het eten kunnen gooien. Al zou het wellicht kunnen schelen als je wat Kegeloefeningen doet.

Uiteindelijk zul je misschien moeten accepteren dat hoe hard je het ook probeert, een pornowaardige spuitkracht er waarschijnlijk niet in zit. “De meeste cumshots-plaatjes die je ziet zijn namelijk niet echt,” vertelt Sins. “Producenten gebruiken allerlei soorten lotions en zeepjes om zaad na te bootsen. Het gaat vaak om grote hoeveelheden, die eigenlijk onmogelijk zijn om daadwerkelijk te spuiten.”

Koester je cum dus, zelfs als het maar een theelepeltje per keer is – dat is namelijk hartstikke normaal. En doe verder gewoon een beetje gezond.

