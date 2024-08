Squirten: een gids voor beginners

Laten we één misverstand meteen uit de wereld helpen: iedereen met een vagina is in staat om te squirten. Er wordt al tweeduizend jaar geschreven over vaginaal vocht dat vrijkomt tijdens seks, waaronder in de Kamasutra, om maar een bescheiden voorbeeld te noemen. Toch blijven sommige mensen het maar een mysterieus en ongrijpbaar fenomeen vinden en denken ze dat het een truc is als ze het in porno zien.

Laten we daarom voor eens en altijd duidelijkheid scheppen over squirten. Wat voor vocht komt er eigenlijk vrij als je dat doet? Waarom vindt de een het moeilijk om te squirten, terwijl het voor de ander zo gepiept is? Hoe doe je het als je het nooit eerder gedaan hebt? Om antwoord te geven op deze prangende squirtvragen, hebben we een gids samengesteld, met hulp van seksueel voorlichters en mensen die er zelf wel pap van lusten.

Wat gebeurt er precies in je lichaam als je squirt?

Squirten houdt in dat er vocht vrijkomt uit je urinebuis, meestal omdat je G-spot gestimuleerd wordt. De G-spot is een plekje dat ongeveer vijf centimeter diep in je vagina zit, aan de kant van je buik. De urinebuis loopt recht boven de vagina vanaf je blaas naar beneden en is omringd door weefsel en klieren. Als je opgewonden wordt, raken die klieren doorbloed en komt er vocht in, waardoor de G-spot opzwelt en steviger aanvoelt. Daardoor kun je je G-spot ook makkelijker stimuleren als je opgewonden bent – en ook makkelijker squirten.

Maar wacht even: als je uit je urinebuis squirt, dan is het toch gewoon plas?

Het korte antwoord: er is geen consensus over en de meeste onderzoeken naar squirten zijn ietwat oud, gebaseerd op kleine steekproeven of onvolledig. Om het nog ingewikkelder te maken, denken sommige onderzoekers dat er bij squirten een ander soort vocht vrijkomt dan ejaculatievocht – het eerste is namelijk helder en kleurloos; het tweede een wat melkachtige substantie, die er ook nog eens in minder grotere mate uitkomt.

In 2011 analyseerden onderzoekers de chemische compositie van de drie vloeistoffen die uit je urinebuis komen bij seksuele stimulatie: urine, squirt en ejaculatievocht. Ze zagen grote verschillen in kleur, geur, chemische samenstelling, volume en herkomst. Het ejaculatievocht – waar je ongeveer een theelepeltje mee kunt vullen – werd omschreven als een “bescheiden, dikke en witte vloeistof.” Het komt uit de vrouwelijke prostaat (ook wel de klieren van Skene genoemd) en bevat prostaat-specifieke antigenen, die ook veel voorkomen in mannelijk zaad. Squirtvocht is daarentegen een heldere, overvloedige en geurloze vloeistof die uit de blaas komt.

Ejaculatie- en squirtvocht verschillen dus van elkaar en zijn volgens het onderzoek ook “anders dan urine.” De ene keer vindt squirten en ejaculatie tegelijkertijd plaats, de andere keer juist los van elkaar. In het eerste geval zie je dus zowel veel helder vocht als een beetje witte vloeistof. (Dit alles is trouwens weer wat anders dan wanneer je nat wordt van geilheid – dat vocht komt uit de klier van Bartholin.)



Squirtvocht heeft overeenkomsten met verdunde urine. Er zit bijvoorbeeld ureum, creatinine en urinezuur in, wat allemaal afvalproducten zijn die uit je nieren komen als je plast. Als er iemand in porno – en in het echt ook trouwens – een grote hoeveelheid vocht naar buiten spuit, kan dat dus ook gewoon plas zijn. Een golden shower dus eigenlijk, wat verder ook helemaal prima is. Allison Moon, seksueel voorlichter en auteur van Getting It: A Guide to Hot, Healthy Hookups and Shame-Free Sex, zegt daarover: “Veel mensen die squirten spannend vinden, zijn vooral bang dat er alleen plas uit komt. Mijn advies is dan om die angst te bevragen. Wat als het inderdaad plas is? Wat vind je daar nou precies enger aan dan andere vloeistoffen? Als het om de geur gaat of de smerigheid, probeer het dan onder woorden te brengen, zodat je het beter begrijpt. Dan kun je stappen ondernemen om er niet bang voor te zijn, maar ervan te genieten.”

Hoe kan ik leren squirten als het niet vanzelf lukt?

Probeer eerst zelf wat te experimenteren voordat je hulp inschakelt. Er komt een beetje voorbereiding bij kijken, maar dan heb je ook wat. Zorg ervoor dat je goed gehydrateerd bent (wat sowieso goed voor je is, maar ook de natuurlijke smering in je lichaam ten goede komt), je nagels goed geknipt zijn en je glijmiddel binnen handbereik hebt. Mocht je het niet zo’n fijn idee vinden als alles nat wordt, dan kun je wat handdoekjes klaarleggen.

Van tevoren even plassen is ook een goed idee, volgens Janet Hardy, coauteur van The Ethical Slut. “In het begin lijkt squirten net alsof je moet plassen,” zegt ze. “Als je steeds bang bent dat je moet plassen, kan je misschien dichtslaan. Maar als je weet dat dat niet gaat gebeuren, omdat je net geweest bent, ontspan je waarschijnlijk makkelijker.”

Doe vervolgens wat je normaal gesproken ook zou doen om in de stemming te raken. Sommige mensen die VICE sprak zeggen zelfs dat het handig is om alvast een keer te zijn klaargekomen. S., een 25-jarige vrouw uit Austin die queer is, vindt het dan bijvoorbeeld een stuk makkelijker om te squirten. “Squirten nadat ik klaarkom, voelt als een grote, continue verlossing, alsof mijn orgasme maar door mijn hele lichaam blijft trekken.” Een orgasme helpt je om te ontspannen en zorgt er ook voor je klieren opzwellen en dat je G-spot stijver is (en dus makkelijker te vinden). Als je opgewonden raakt, drukken deze gebieden op de wanden van je vagina, vooral de wand aan de voorkant – en die is belangrijk als je wilt squirten.

Mocht je vanuit een liggende positie niet makkelijk twee vingers in je vagina kunnen krijgen, dan kan het helpen om een kussen onder je billen te leggen of op je knieën te gaan zitten en voorover te buigen. Helpt ook dat niet, dan kun je altijd nog een seksspeeltje gebruiken met een gebogen vorm, zodat je de G-spot makkelijker kunt bereiken. Oefen druk uit op de G-spot zodra je die gevonden hebt, maak cirkelbewegingen of een ‘kom-hier’-gebaar met je vingers – maar net wat je fijn vindt. Met je andere hand kun je je clitoris, tepels of andere erogene zones stimuleren. Maak je verder vooral geen zorgen als je ondertussen de behoefte krijgt om naar de wc te gaan – dat betekent waarschijnlijk dat je goed bezig bent.

Sommige mensen zeggen dat ze sneller squirten door krachtige bewegingen en intense penetratie. “Ik kan makkelijk squirten als ik op een hoog tempo gepenetreerd word, ongeacht de opening, en tegelijkertijd aan de buitenkant gestimuleerd word,” aldus de 34-jarige Luke uit Chicago. Het vlies tussen het rectum en de vagina is vrij dun, waardoor je de G-spot ook kunt bereiken bij anale seks. Sommigen vinden dat zelfs een prettigere manier om de G-spot te stimuleren, omdat het indirecter en minder heftig is.

Hoe voelt het als je eenmaal aan het squirten bent?

“Als je leert squirten terwijl je dat nooit uit jezelf hebt gedaan, is het lastige vooral dat het nogal ingaat tegen wat we vaak doen als we klaarkomen,” zegt Moon. “We maken vaak een knijpende, trekkende beweging. Maar als je squirt, kom je juist in een ontspanningsmodus terecht.”

S. adviseert mensen die willen squirten om vooral naar buiten drukkende bewegingen te maken, en niet naar binnen. “Ontspan je en ga vooral op je bekkenbodem liggen.” Rue, een cis vrouw van in de twintig, zegt dat er wellicht wat training bij komt kijken. “Als je er dichtbij bent, voel je waarschijnlijk een soort druk alsof je moet plassen. Dat is het teken om te drukken. Dat gaat misschien tegen je intuïtie in, omdat je lichaam zich normaal gesproken al aanspant als je een orgasme krijgt en we ook zo zijn ingesteld dat we er geen vocht uit willen laten komen.” Terwijl dat in dit geval dus juist wél de bedoeling is.

Hoe squirt je samen met een partner?

De meeste mensen zijn prima in staat om te squirten tijdens seks met anderen. Wat geldt voor jezelf, geldt ook als je met iemand samen bent: je kunt de G-spot en de klieren van Skene stimuleren met een of twee vingers (of hoeveel je wilt) of een seksspeeltje.

Aangezien je niet echt een ‘kom-hier’-gebaar kunt maken met dildo’s of echte penissen – of er moet een heel bijzondere pik in het spel zijn – kan het wat lastiger zijn om daarmee voor de stimulatie te zorgen die je nodig hebt om te squirten. Als je het toch wil proberen, kun je het best voor standjes kiezen waarbij de penetratie niet zo diep is. Zoals lepeltje-lepeltje of de prone bone, waarbij de ontvanger op de buik ligt.

Meg, een veertigjarige biseksuele vrouw uit Brooklyn, zegt dat het voor haar helpt als haar partner haar overal aanraakt tijdens de seks. “Als mijn clitoris en tepels gestimuleerd worden en ik daarna goed gepenetreerd word (op wat voor manier dan ook) kan ik genoeg squirten om het matras kletsnat te maken,” zegt ze.

Zoals met alles wat je voor de eerste keer doet, komt er vooral een hoop oefening, ontdekking en herhaling bij kijken. Onthoud dat de reis belangrijker is dan de bestemming en dat alles vooral fijn moet voelen. En mocht je uiteindelijk toch niet zo hard squirten als je had gehoopt, dan heb je in ieder geval je G-spot beter leren kennen, wat uiteindelijk nog wel het belangrijkst is.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.



