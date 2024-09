Sta stil bij een dansende gorillababy, en andere surreële beelden

Als je opkijkt van een digitale gorillababy die via een toiletpot in een parallel universum terechtkomt, dan staat je nog heel wat te wachten. Voor de nieuwe clip van de Deense muzikant Goss heeft de Spaanse kunstenaar Claudia Maté namelijk heel wat gekke situaties voor een aapachtige baby bedacht. Om er een paar te noemen: door de lucht zoeven op een vliegend paard, rondhangen bij een laptop terwijl moeders hevig aan het hacken is en chillen in dromerige landschappen die de hele tijd in elkaar overvloeien.

Als we Maté vragen wat dit in godsnaam te betekenen heeft, zegt ze dat het “de dromen van een klein aapje en haar denkbeeldige moeder” zijn. “Ik vind het fijn,” vervolgt ze, “als mijn ideeën openstaan voor meerdere interpretaties. Het concept is enorm abstract, en de magie verdwijnt als ik het allemaal ga uitleggen.”

Volgens Goss gaat zijn nummer “Soo Bad” over een obsessie met iemand waarvan je heel veel houdt. “Liefde is voor mij een soort positieve geestelijke stoornis,” legt hij uit. “Je wordt een gestoorde versie van jezelf.”

De instagrampagina van Maté is tot de nok toe gevuld met haar provocatieve en surrealistische hersenspinsels. Je vindt er vaak verwijzingen naar subculturen en de algemene raarheid van het internet. In haar 3D-modellen vervaagt de grens tussen mens en dier, en ze zijn zo bizar dat het grappig wordt. Die video die ze voor Goss maakte borduurt voort op die gekkigheid, maar dan wel als haar eigen – eveneens bizarre – interpretatie van het nummer van de Deense muzikant. “Ik heb me vastgehouden aan het romantische verhaal, maar het wel in een totaal andere context gezet,” aldus Maté.

Bekijk de video hieronder:

“Soo Bad” staat op Healthcare, de debuut-ep van Goss. Ga naar de website van Claudia Maté voor meer van haar werk, en volg haar zeker op Instagram.