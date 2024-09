De kunstenaar die in 1999 ongevraagd campagne voerde voor Donald Trump

In deze eerste aflevering van Art Histories gaat het over kunst met een voorspellende gave. Kunstenaar David Henry Brown jr. vertelt over hoe hij in 1999 ongevraagd campagne voerde voor Donald Trump. Hij raakte gefascineerd door de miljonair en stalkte hem een jaar lang als een vorm van performancekunst. Hij pleitte voor Trump als presidentskandidaat van de Reform Party bij de verkiezingen van 2000.

Brown jr. ging undercover als een normale, onopvallende conservatieve kiezer en observeerde de mensen rondom Trump. Hij trekt in deze aflevering een parallel tussen performancekunst en het figuur Donald Trump, die volgens hem ook zomaar een performancekunstenaar zou kunnen zijn. Hij baseert dit op Trumps toespraken, verhalen in tijdschriften waarin hij met zijn rijkdom pocht, en hoe The Donald zich als vader gedraagt tegenover zijn beroemde familie. Het is een diepteonderzoek van een kunstenaar naar een van de meest controversiële politieke figuren in de recente Amerikaanse geschiedenis.

