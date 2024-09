‘Stalla’ van SLM bewijst dat Belgische straattaal net zo lekker klinkt als de Nederlandse

Salah en Saïd, twee jongens uit de Antwerpse buurt het Kiel, zijn een nieuwe groep begonnen: SLM. In de track Stalla geven ze ons een lesje Belgische straattaal, die op z’n minst even lekker klinkt als de Nederlandse variant: “Ik kom hier stalla doen met mijn drerries,” wat betekent dat je komt hangen met je matties. Zo, die kan je toevoegen aan je vocabulaire.

Je kent het duo misschien nog wel van hun tracks met de crew NoMoBs. De video voor Stalla is geschoten door Samir El Jattari, een wijkgenoot van de jongens. De clip staat symbool voor hun ervaring in het huidige België, waar politieagenten hen in de gaten houden. Dat terwijl de naam van de groep staat voor ‘Salam,’ dat letterlijk betekent ‘vrede,’ of ‘ik kom in vrede.’ Check de clip hieronder: