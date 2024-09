Krachtige foto’s van de protesten bij Standing Rock

Activisten vormen een ketting bij de Missouririvier. Alle foto’s door Avery L. White

Al maandenlang verzetten de Sioux van het reservaat Standing Rock in North Dakota zich tegen de aanleg van een oliepijplijn door hun grondgebied. De pijplijn zou niet alleen recht door oude begraafplaatsen en andere heilige plekken boren, maar dreigt ook het drinkwater te vervuilen. De demonstranten proberen de bouw te stoppen met vreedzame protesten, maar worden door de politie beschoten met rubberkogels, in elkaar geknuppeld, of bij temperaturen ver onder het vriespunt natgespoten met waterkanonnen. Zowel de VN als Amnesty International hebben waarnemers naar het kamp gestuurd.

Fotograaf Avery L. White was vorige maand in Standing Rock. Bekijk hieronder zijn fotoreportage, en de video die VICE News eerder deze week maakte bij het protestkamp.

Videos by VICE

Ik kwam op donderdag 25 augustus aan in Cannon Ball in North Dakota, vrijwel gelijk nadat de politie de activisten had aangepakt die protesteren tegen de aanleg van de Dakota Access-pijplijn. Ik hoorde verhalen over politieagenten – in legervoertuigen, van top tot teen gehuld in beschermende kleding – die op de demonstranten schoten met rubberkogels, recht in hun gezicht spoten met pepperspray, en meer. Minstens 141 mensen waren die dag gearresteerd, en een demonstrant was beschuldigd van poging tot moord nadat hij schoten loste in de buurt van de politie, hoewel er niemand geraakt werd en de meeste activisten vreedzaam bleven.

Tijdens een open vergadering met vertegenwoordigers van de VN, luisterde ik naar de verhalen van mensen die zeiden dat ze urenlang in hondenhokken waren opgesloten voordat ze naar de gevangenis werden overgebracht. Ongeveer twintig minuten na mijn aankomst bij de protesten zag ik hoe de truck van een undercover DAPL-beveiliger in de fik werd gestoken, nadat hij was betrapt door activisten.

Ik heb vijf dagen doorgebracht bij het Oceti Sakowin-protestkamp, dat is opgebouwd op land dat volgens de demonstranten van Native-Americans is. Vanuit alle kanten van het kamp hebben de activisten, die zichzelf “Water Defenders” noemen, nu goed zicht op de bouwput. Maar deze protesten begonnen al in april, en het kouder wordende weer maakt het een stuk lastiger voor de demonstranten.

VICE News was deze week bij het kamp en sprak met de demonstranten:

Bekijk meer foto’s van Avery L. White hieronder:

Een demonstrant zegt dat hij viel en zijn hand openhaalde nadat de politie pepperspray in zijn ogen spoot terwijl hij aan het bidden was vooraan bij het protest.

Een Water Defender graaft een gat voor kampafval.

Demonstranten haasten zich om auto’s die in de buurt staan van de brandende pick-up van een undercover beveiliger te verplaatsen.

Shakes the Spear bidt bij de Missouririvier.

Demonstranten kijken naar de brandende pick-up van een undercover DAPL-beveiliger

Een Water Defender geeft medicinale planten aan mededemonstranten

Een Water Protector op weg naar de frontlinie

Jonge demonstranten keren terug naar het kamp van de frontlinie van het protest

Water Protectors wachten bij de frontlinie op een koude, natte dag

Een jonge Dakota-man loopt rond met brandende salie

Demonstranten verzamelen materiaal voor een wegversperring