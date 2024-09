Stap in deze kaleidoscopische koepel in de tuinen van een eeuwenoud kasteel

Van buiten lijkt het een zilveren, holografische iglo, maar zodra je deze constructie binnentreedt, word je overspoeld met kaleidoscopische videokunst. De kleurrijke beelden die je plotseling omringen, zijn allemaal geïnspireerd op de wonderen van de natuur. Deze hallucinante installatie heet In / Out – Artificial Paradise en is een kunstinstallatie van de kunstenaar Miguel Chevalier.



Deze Fransman maakte eerder al een magisch, digitaal lichttapijt en haalde de kosmos naar binnen in de oude universiteit van Cambridge. Voor zijn laatste project liet hij een team een enorme koepel maken, met een diameter van twaalf meter. Hij deed dat in de tuinen die een duizend jaar oud kasteel, Domaine de Chaumont-sur-Loire, omringen. Bedekt met een holografisch laagje doet de stolpvormige constructie denken aan een futuristisch ruimteschip. Aan de binnenkant kan je in 360-graden een videocollage bekijken van een kleurrijk plantenleven. De imposante muziek van Jacopo Baboni Schilingi dompelt de bezoekers ondertussen onder. De spiegels aan de zijkanten van de koepel tonen de visuals nog eens aan de bezoekers. Als ze hun blik van de prachtige projectie kunnen afwenden, tenminste.

Bekijk hier een beelden van In / Out – Artificial Paradise:

Bekijk meer werk van Miguel Chevalier op zijn website.