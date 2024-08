Er bestaat tegenwoordig Star Wars-muziek die met een potlood wordt gespeeld

Het is misschien lastig om het de eerste keer meteen te horen. Zet je geluid wat harder. Laat je niet afleiden door de formules, doe gewoon even je ogen dicht en denk aan wie er het eerste schoot.

Holy shit, het is dat fucking liedje uit de Cantina van Star Wars, “gespeeld” op een krabbelend potlood. Het is net zo bevredigend als bubbeltjesplastic kapot drukken, maar dan gebeurt het met potlood en papier. Het voelt als ASMR aan de Ritalin.

Er is zelfs een hele nieuwe subreddit voor potloodmuzikanten, maar over het algemeen ziet de gemeenschap Dani Ochoa, die deze video gemaakt heeft, als het genie waar het allemaal mee begon.

Af en toe deelt ze haar wijsheid met haar fans. “Je moet zo’n Dixon Ticonderoga-potlood hebben,” schrijft Ochoa in een thread over haar kunst. “Ik zeg het je, dat is waar mijn talent vandaan komt.”

Een net niet helemaal scherp potlood en een perfect ruw papieroppervlak, zijn de de enige twee instrumenten in dit grootse orkest. “En druk en de richting van de haal maken echt een verschil in de toonhoogte.”

Ik heb de video al meer dan tien keer bekeken. En ik ben ook nog eens slecht in wiskunde, maar ik kan de muziek perfect horen.