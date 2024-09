Steak sandwich met Foie Gras en gefrituurde groene tomaten

Porties: 2

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 40 minuten

Ingrediënten

1 sukadelap

1 bosuitje

Videos by VICE

Zout en versgemalen peper

2 eetlepels olijfolie

1 takje rozemarijn

1 takje tijm

225 gram foie gras

130 gram bloem

3 eieren, plus 2 maal de eidooier

130 gram panko (paneermeel)

2 grote groene tomaten, in dunne plakjes gesneden

300 ml saffloerolie, plus meer voor het frituren

2 eetlepels witte azijn

1 eetlepel Dijon mosterd

1 eetlepel mierikswortelpuree

120 ml olijfolie

1 bos bieslook, fijngesneden

1 grote baguette, doormidden gesneden

100 gram waterkers

Instructies

1. Verwarm een grillpan op hoog vuur. Breng de sukadelap en de bieslook op smaak met zout en peper en besprenkel met olie. Bak het vlees tot de gewenste garing samen met de rozemarijn en de tijm. Bak de fijngesneden bosui mee. Leg het vlees op een bord om te rusten en de bosui op een snijplank.

2. Bak de foie gras in een pan op middelhoog vuur aan beide kanten goudbruin, zo’n 2 minuten. Leg de foie gras op een bord en schenk het overgebleven vet over het rundvlees.

3. Doe de bloem, de eieren en de panko in drie schaaltjes. Doe de gesneden groene tomaten door de bloem, vervolgens het ei, en tot slot door de panko. Verwarm de saffloerolie in een pannetje en bak de tomaten om en om goudbruin en krokant, zo’n 3 minuten. Laat het uitlekken op een bord met keukenpapier en breng op smaak met zout.

4. Meng het eigeel, de azijn, mosterd en mierikswortel in een kommetje. Doe hier scheutje voor scheutje de saffloerolie en olijfolie bij en meng tot een dik geheel. Voeg de bieslook toe en zet de mayonaise opzij.

5. Snij het rundvlees in dunne plakjes en voeg het residu op het bord toe aan de mayo. Smeer de mayo op beide kanten van de baguette en doe hier de waterkers, gefrituurde tomaten, stukjes sukade, foie gras en bosui op. Vouw ‘m dicht en tast toe!