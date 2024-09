Steak tartare à la South of Houston

Porties: 5

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Bereidingstijd: 15 minuten

Ingrediënten

Voor de steak tartare:

400 gr. Dry-aged entrecote

5 st. Kwarteleitjes

Voor de saus:

55 gr. Ketchup

27,5 gr. Hellmann’s mayonaise

25 gr. Dijonmosterd

8 gr. Worchestersaus

9 gr. Gehakte kappertjes

20 gr. Gesnipperde sjalot

4 gr. Witte peper uit de molen

4 gr. Zout

5 gr. Gehakte krulpeterselie

Tabasco naar smaak

Recept

1. Snijd de entrecote in dunne plakken van ½ cm breed. Snijd de plakken in repen van ½ cm. Snijd de repen fijn en doe ze in een kom. Voeg de ketchup, Hellmann’s mayonaise, mosterd en worchestersaus toe en meng dit tot een homogene massa.

2. Voeg vervolgens de sjalot, kappertjes en gehakte peterselie en meng dit kort door het vlees. Breng het op smaak met peper en zout en voeg eventueel wat tabasco toe voor wat pit.

3. Portioneer in porties van 90 gram en dresseer in een portioneerring.

4. Verwijder van het kwarteleitje de bolle kant en scheidt hiervan het eiwit, plaats de dooier terug in de schaal en garneer hiermee het vlees aan tafel.

Combinatietip: Lekker met geroosterd landbrood of friet en wat piccalillysaus als extra garnituur.