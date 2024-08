Steeds meer mensen plakken hun billen vol met glitters

Toen artsen vorig jaar waarschuwden dat glitters in je vagina stoppen niet een heel goed idee is, werd al snel duidelijk dat onze liefde voor glitter een nieuw hoogtepunt (of beter gezegd: dieptepunt) had bereikt. Dit jaar is er opnieuw een glittertrend; op Instagram verschijnen steeds meer foto’s van het iconische duo ‘billen en glitters’, bekend onder de naam #glitterbooty.

Een glitterbooty is precies wat je denkt dat het is: een paar billen versierd met glinsterende dingen. De hashtag #glitterbooty telt op Instagram inmiddels meer dan 1900 posts, die stuk voor stuk een prachtige kont gehuld in kleurrijke juwelen laten zien. Nu de zomer officieel is begonnen, de festivalagenda overloopt en Pride eraan komt, zou het zomaar kunnen dat de hashtag nog veel populairder gaat worden. Bereid je voor op meer mensen die hun billen versieren met wat haters ‘knutselherpes’ noemen.

Videos by VICE

Om erachter te komen hoe deze trend is ontstaan, nam ik contact op met het Britse bedrijf The Gypsy Shrine, dat als doel heeft om “vrije geesten om te toveren in kleurrijke kunstwerken”. Een van de glitterkunstenaars van dit sprankelende bedrijf versierde in 2017 de billen van ene Sophia Moreno tijdens een festival in de Sahara; de foto van haar schitterende achterwerk op een uitgestrekte zandvlakte ging viral.

“Die foto ontketende de trend,” vertelt Katrina Luder, marketingmanager bij The Gypsy Shrine aan VICE.

“En vorig jaar werd het steeds groter,” zegt Luder, waarna ze vertelt dat hun bedrijf vorig seizoen niet alleen veel glitterbillen versierden, maar ook ‘disco tits’. “We proberen continu te vernieuwen, door ze innovatiever en nog gekker te maken,” vertelt Luder over de huidige glittertrends.

“Uiteraard is het nogal dom om op je glitterbibs te gaan zitten, dan vallen ze eraf,” legt Luder uit. De juwelen kan je volgens haar dan ook beter alleen gebruiken voor een mooi plaatje.

Hoewel de foto van de gouden glitterbillen in de woestijn de trend deed opleven in de festivalscene, postte een fotograaf in juli 2016 al een foto op Instagram met de hashtag #glitterbooty. Misschien gaat het fenomeen dus wel verder terug dan je zou denken.

Glitoris, een Australisch bedrijf dat lichamen van glitters voorziet tijdens feesten, heeft ook bijgedragen aan de glitterbooty-trend. Het bedrijf werd vier jaar geleden opgericht door drie vriendinnen die het fantastisch vinden om zich te verkleden en glitters te dragen.

“We beglitteren je bibs met liefde, als je daarmee instemt natuurlijk,” zegt Ali Gay, de manager van Glitoris.

“Mensen gaan helemaal los. Ze lopen binnen en zeggen: ‘Dat wil ik!’ Mensen versieren hun billen graag en willen dat anderen dat zien,” legt Gay uit. En volgens Gay zijn het niet alleen vrouwen die hun lichamen laten decoreren – ze hebben ook regelmatig mannelijke klanten.

Gay kan zich een van haar eerste glitterbillen nog goed herinneren. Het was tijdens een ‘bush doof’ (een Australische bosrave) waar Glitoris aan het werk was. Een jongen lag op zijn buik, in een string, terwijl Gay zijn rug met glitters verfraaide. Ze zei een rijmpje, en begon “Glitterkont! Glitterkont! Glitterkont!” te roepen.

“Hij lag daar in zijn kleine string, terwijl zijn hele kont bezaaid werd met glitters,” zegt Gay.

Bepaalde delen van je lichaam versieren met glitters, kan je volgens Gay een stuk zelfverzekerder maken. “Het is bijna alsof je een extra laagje kleding aan hebt.”

Wie wel eens glitters op haar of zijn lichaam heeft geplakt, weet hoe lastig het is om er weer vanaf te komen. Als je aan het einde van de dag klaar bent met schitteren, kan je volgens Gay het best een pasje gebruiken om de glitters eraf te schrapen. Daarna was je de rest er met water en zeep af, en kan je tot slot met wat plakband de overgebleven glitters van je lichaam halen.

Voor de echte glitterfans blijft er nog een vraag over: is er een plek die absoluut glittervrij moet blijven?

“Blijf uit de buurt van riskante plekken,” zegt Luder. “Wij proberen altijd minimaal een centimeter bij de ogen vandaan te blijven.”

Gay voegt hieraan toe dat Glitoris het afraadt om glitter op je lippen, gezicht en “in je onderbroek” te doen. Glitterbillen zijn daarentegen helemaal prima.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE CANADA.