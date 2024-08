Steek een flinke toeter op, dat doen de jongens van The Hazzah ook

Vroeger waren de clips op TMF en MTV bijna altijd rechttoe-rechtaan, althans dat vertelt m’n geheugen mij. De video’s hadden een begin en een eind, en daartussen gebeurden dingen die zelfs de grootste simpleton nog kon bevatten. Neem bijvoorbeeld Sandstorm van Darude: een vrouw met een schijnbaar belangrijke koffer in haar hand wordt achternagezeten door twee illustere figuren. Uiteindelijk blijkt een van de achtervolgers een handlanger van haar te zijn, waarna de twee de overgebleven antagonist overmeesteren om vervolgens te ontsnappen met een speedboat bestuurd door, jawel, Darude. Die clip kan bijna niet simpeler, maar je zal hem nooit vergeten.

De video van de Haagse surfrockband The Hazzah is wat moeilijker te begrijpen. De heerlijke nazomerse single begint met een man die de zee uitloopt na een potje surfen, er wordt een jointje gerold en je ziet wat duinen en industrie aan de horizon. Geen hogere wiskunde tot dusver. Vervolgens komt er een brandweerauto aanrijden met daarin een rokerige disco. Tussen de wietdampen worden er liters honing gemorst en worden lichamen ingesmeerd met deze kleverige substantie. Datzelfde spul wordt vervolgens gebruikt om de surfer te ontharen. Einde.

Zeg ik hier dat we simpelere clips moeten willen? Welnee, ik hoop dat The Hazzah hierna alleen nog maar gekkere video’s gaat maken, want de rest van hun debuut-EP XEX zou nóg mooier worden met wat door wiet geïnspireerde waanzin. Bekijk de video voor Not Getting Older hierboven.