Steek je middelvinger op naar Trump in een roze hoofddoekselfie van Xaviera Altena

Als reactie op het inreisverbod van Trump maakte de Rotterdamse illustrator Xaviera Altena DO IT YOURSELFIE: een template van een vrouw met roze hoofddoek en roze gelakte middelvinger, waarin je je eigen hoofd kunt plakken.

Kijk, zo:

Voor Broadly Nederland maakte Xaviera onlangs bewegende tekeningen bij een stuk over tongzoenen, maar de laatste tijd richt ze zich ook op actuele sociale ontwikkelingen. Feminisme, racisme en gender zijn zaken waar ze zich om bekommert, en de illustraties die ze daarover maakt zijn net zo vriendelijk en in dezelfde knalkleuren. Zo ook deze do-it-yourselfie tegen Trump.

Xaviera was, net als veel anderen, boos en terneergeslagen over de maatregelen van Trump. Toen ze erachter kwam dat dit verbod direct effect had op haar vrienden in Nederland, was ze er helemaal klaar mee: “Ook Nederlanders zijn de dupe van deze racistische beslissing,” schrijft ze in een mail aan Broadly. “Hier wilde ik me als illustrator over uitlaten. Ik kon niet direct een vorm vinden, omdat eigenlijk niets omschrijft hoe boos ik me voel.”

Ik hoop dat straks met de verkiezingen veel kunstenaars in Nederland hun mond (of etui met potloden) opentrekken.

Uiteindelijk heeft ze een campagne gemaakt die je kan gebruiken hoe je zelf wil: “Dat houdt in dat mensen hun eigen foto achter mijn illustratie kunnen leggen om hun solidariteit met moslims, die Amerika niet meer in mogen, te laten blijken.”



Met deze campagne – “Ik noem het een campagne omdat het mijn eigen vorm van actievoeren is” – hoopt ze andere illustratoren in haar omgeving aan te sporen om ook van zich te laten horen: “In Amerika gebeurt dit gelukkig al veel, maar straks met de verkiezingen hoop ik dat veel kunstenaars in Nederland ook hun mond (of etui met potloden) opentrekken.”



De laatste tijd zet Xaviera haar illustraties steeds vaker in als reactie op de actualiteit. “Beeld kan een heel ingewikkeld verhaal vastleggen in één oogopslag. Ik denk dat als je op dit moment niets van je laat horen als kunstenaar, beeldmaker of muzikant, je stilzwijgend goedkeurt wat er gebeurt.”



Xaviera heeft niet als doel om zoveel mogelijk mensen het template te laten gebruiken. “Het gaat meer om het statement van de tekening zelf.” Ze krijgt in ieder geval veel positieve reacties en dat is voor haar al voldoende: “Hopelijk raken mensen met elkaar in gesprek over het onderwerp.”

–

