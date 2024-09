Steen en EZG over rellen, zuipen en snuiven

Deze week brachten we onze nieuwe Noisey-documentaire Hooliganrap uit, over fanatieke voetbalsupports die rappen over hun club. EZG is een van de bekendste en volgens hemzelf de enige echte hooliganrapper van Nederland.

EZG brengt muziek uit op Infected Records, het label van Steen. Ze komen niet alleen alle twee oorspronkelijk uit Utrecht, ze delen ook een liefde voor voetbal. EZG is vaak te vinden bij FC Utrecht, voor Steen begon het bij Sporting ’70 vanaf waar hij promoveerde naar de bunnikside. We plaatsen ze tegenover elkaar voor een gesprek over wat hooliganrap zo uniek maakt, hoe ze elkaar hebben leren kennen en of het oké is als supporters met elkaar gaan rellen.