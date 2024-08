Steenbokken zijn hypocriete sfeerverpesters met eigen zelfverzonnen regeltjes

In de column Astro Roast haalt astroloog Danny Larkin elk sterrenbeeld met stijl en veel liefde door het slijk.

Steenbokken worden aangestuurd door Saturnus – de planeet die in eeuwenoude alchemistische manuscripten wordt afgebeeld als een bejaarde man met een houten been. Saturnus beweegt langzaam, ze is eigenlijk de sloomste van alle planeten in ons sterrenstelsel. Steenbokken zijn net zo – ze denken graag na over zaken op de lange termijn, en ze waarderen iemands langdurige inzet op weg naar succes. Maar Steenbokken kunnen zich soms zo verliezen in ambities en werk, dat ze de dingen die echt belangrijk zijn niet meer zien.

De meeste Steenbokken genieten verschrikkelijk veel van to-do-lijstjes maken en krijgen een gigantische kick van dingen afstrepen – eigenlijk kunnen we wel spreken van een fetisj. Probeer een Steenbok niet te vertellen dat-ie te hard werkt, dat is zinloos. Ze zien het eerder als een compliment en als een kans om te reflecteren op hoe zwak en lui alle anderen zijn.

Maar die “Ik ben een formidabel werkpaard”-truc heeft zo zijn nadelen: Steenbokken nemen te veel verantwoordelijkheid en overbelasten zichzelf. Veel Steenbokken draaien op volle toeren als ze zich ontfermen over een taak, om vervolgens totaal opgebrand te raken en anderen te haten omdat zij niet hetzelfde gewicht dragen als zij. Steenbokken lijden aan de illusie dat ze kunnen functioneren met minder slaap dan de rest van de wereld, en dat niemand zo hard kan werken als zij. De waarheid is: Steenbokken kunnen gewoon niet delegeren en vragen nooit om hulp.

Omdat Steenbokken zo hard hebben gewerkt voor wat ze hebben, zijn ze nogal kieskeurig over wat ze met die bezittingen doen. Dit maakt van hen enorme gierigaards. Ze boeken een goedkope vlucht met een lange overstap via enorme omwegen om twintig euro te besparen. Ze bestellen een gerecht dat ze helemaal niet lekker vinden omdat het net die ene euro goedkoper is. Ze besteden een uur aan het uitfoeteren van een klantenservicemedewerker om een minuscuul bedrag dat ze toch niet terugkrijgen. Deze gewoontes brengen de Steenbok – en haar omgeving – vaak genoeg in een slechte stemming.

Steenbokken zouden zich meer bewust moeten worden van hun ongezonde sociale patronen, in plaats van altijd maar te focussen op die kleinzerige verbolgenheid. Omdat Steenbokken denken dat ze hun shit beter voor elkaar hebben dan anderen, kunnen ze vaak meedogenloos zijn als mensen fouten maken en blijven ze wrok koesteren tegen hen. Ze vinden het verschrikkelijk als een geliefde, familielid of vriend dingen verkloot en bij de Steenbok om hulp komt vragen. Ze verachten je erom.

Steenbokken helpen je om je financiën op orde te krijgen nadat je naïef hebt geïnvesteerd in een piramideconstructie, of wanneer je zo dom bent geweest om te denken dat je al je meubels kunt verhuizen zonder hulp. Mensen blijven leunen op die betrouwbare Steenbok en leren zo nooit om hun eigen zaakjes op te knappen. Wanneer de Steenbok weer als held van de dag te hulp schiet, ontstaan bovendien scheve relaties. Dit verergert de cyclus van oneerlijke werkverdeling, en zo wordt ook de wrok van de Steenbok steeds groter en groter.

Steenbokken houden zich aan hun eigen regels als ze socializen met collega’s, vrienden en familie. Hun obsessie met fatsoensnormen en etiquette lijkt wel uit de negentiende eeuw te stammen. Veel Steenbokken vinden het bijvoorbeeld vreselijk om persoonlijke informatie te delen met hun collega’s, zelfs tijdens een werkborrel, wanneer het juist goed is voor de onderlinge band. Een Steenbok is het type dat een visitekaartje bij de portier achterlaat als je niet thuis bent, en een baby het liefst een formele handdruk zou willen geven. Vrienden rollen iedere keer weer met hun ogen als ze dat verschrikkelijk stijve gedrag van de Steenbok moeten aanzien.

Met al hun liefde voor geploeter en gezwoeg zou je denken dat Steenbokken de sterren van de werkvloer zijn. Maar zo simpel is het niet: Steenbokken kunnen namelijk niet goed met ondergeschikten en assistenten werken. Ze zijn snel ongeduldig en besluiten om het dan maar gewoon zelf te doen. Steenbokken zouden veel eerder naar huis kunnen – of überhaupt lunchpauze nemen – als ze iets beter konden delegeren, of accepteren dat sommige problemen gewoon niet opgelost kunnen worden. Maar Steenbokken moeten per se all-in gaan als zij de taak hebben gekregen voor een onmogelijke opdracht. Ze besteden al hun energie aan deze allesverterende zwarte gaten, overtuigd dat hun gouden handjes ruimte en tijd kunnen hervormen. Zoals je je kunt voorstellen, loopt dit nooit goed af.

Ook relaties kunnen moeilijk zijn voor Steenbokken, omdat liefde speels hoort te zijn en niet iets waar je constant aan moet werken. Het kan voor de Steenbok moeilijk zijn om een stapje terug te nemen en bijvoorbeeld te genieten van een dagje strand. Daarbij zijn ze veel te bazig tegen hun partner. Ze raken geobsedeerd met hun partners carrière, waardoor romantische diners opeens veranderen in stoffige coachingsessies waarbij ze alle werkgewoontes van hun partner overanalyseren en hen meteen een vijfjarenplan proberen op te dringen. Steenbokken kunnen veel te veroordelend zijn naar hun geliefden, zien overal rode vlaggen wapperen en eindigen uiteindelijk met het zeurende gevoel dat hun partners hun shit niet voor elkaar hebben. Ze laten zich makkelijk verleiden door rijke en succesvolle mensen, en negeren daarbij het gebrek aan een emotionele connectie of gemeenschappelijke interesse totaal. De Steenbok denkt: ik zorg gewoon dat dit gaat werken, want dat geld is het sowieso waard. Maar ze beseffen zich niet dat dat juist een enorme rode vlag is.

Als aardeteken is de Steenbok waarschijnlijk het nuchterste van de dierenriem. Maar het leven is zo veel meer dan het regelen van inkomsten en uitgaven, een rijke partner aan de haak slaan en promotie krijgen. Al het aardse van de Steenbok kan zijn ondergang worden, en veel Steenbokken moeten meer in contact komen met dingen die ze écht gelukkig kan maken.

Het seizoen van de Steenbok valt samen met kerst en het begin van de winter, wanneer mensen belachelijk veel energie pompen in het creëren van kunstmatige vrolijkheid tijdens de donkerste tijden van het jaar. De kerstboom staat op zoveel manieren symbool voor de Steenbok, aangezien dat ding een absurde hoeveelheid inspanning vereist: je moet eerst een levende boom kappen, mee naar huis slepen, de hele woonkamer herinrichten, dat ding van top tot teen versieren met lichtjes en andere rommel, water geven en tot slot talloze euro’s besteden aan de cadeaus voor onder de boom. En dan opeens, voor je het weet, is kerst alweer voorbij. Werkten mensen het hele jaar maar zo hard, denkt de Steenbok. Maar mensen doen al die moeite in deze tijd van het jaar voor hun geliefden en familie. Een belangrijke les voor de Steenbok: hard werken puur om het harde werken heeft eigenlijk geen waarde. Hard werken om de levens van de mensen die we liefhebben kleur te geven is het enige geploeter dat het wél waard is om door te zetten.