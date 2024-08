Waarom Stefanie van der Gragt de echte ster is van dit Oranje

“Het is gewoon een vechtmachine,” zei bondscoach Sarina Wiegman na de gewonnen halve finale over de Oranje Leeuwinnen. Daar ben ik het mee eens. Het voetbal is niet altijd best, maar dit team kan wel beuken als het erop aankomt. Het gaat bij de Leeuwinnen vaak over de belangrijke aanvallers: Lieke Martens, Shanice van de Sanden en Vivianne Miedema. Maar als je een vechtmachine bent, is de beste beuker van het team eigenlijk de échte ster.

Die beuker is Stefanie van der Gragt, het eenvrouwssloopbedrijf van dit Oranje.

Videos by VICE

Stefanie wint een duel van drie Zweden tegelijk. Foto: Pro Shots / SIPA USA

Stefanie is pas 26, maar nu al een veteraan. Ze had al een basisplaats tijdens het vorige WK in 2015. Maar besef dit: ze werkte in die tijd naast haar carrière als voetballer nog 24 uur per week in de Lidl in Heerhugowaard. Stefanie speelde al zes jaar lang in de Nederlandse Eredivisie, maar om rond te kunnen komen moest ze drie dagen per week in de supermarkt beuken.

Ze stond die dagen op om vijf uur ‘s ochtends, om vakken te vullen en achter de kassa te zitten. Na de ochtendshift racete ze meteen door naar de training bij haar toenmalige club Telstar. Inmiddels heeft Stefanie toptransfers naar Bayern München en Barcelona gemaakt, landstitels gewonnen met drie Nederlandse clubs en het EK binnengesleept. Dat kon ze toen allemaal nog lang niet voorspellen. Ze stond daar te bikkelen in de Lidl, zonder enige garantie dat er een vruchtbare carrière uit het voetballen zou komen. Dan hou je zielsveel van het spelletje. Dan ben je een hele grote.

Ik zou mijn betoog hier kunnen stoppen. Case closed. Stefanie is een legend. Maar we zijn nog niet klaar.

Foto: Pro Shots / Action Images

Het had namelijk weinig gescheeld of Stefanie had het huidige WK helemaal niet gehaald. Vorig jaar zomer maakte ze haar droomtransfer van Ajax naar FC Barcelona, maar vervolgens kon ze het hele seizoen nauwelijks spelen door blessures. Pas helemaal aan het einde van dit seizoen maakte Stefanie haar rentree bij Barça, door in te vallen in de slotfase van de Champions League-finale. Ze was op het nippertje fit genoeg om met de groep van Sarina Wiegman mee te gaan naar Frankrijk.

Het zit nog steeds niet helemaal goed met haar knie, waardoor ze de groepswedstrijd tegen Kameroen moest laten schieten. Des te knapper dat ze er zo staat in de wedstrijden die ze wél speelt. De harde speelstijl van Stefanie heeft haarzelf trouwens vaker blessures opgeleverd. In haar carrière liep ze al twee keer een gebroken neus en een gebroken jukbeen op – in aanloop naar het vorige EK droeg ze daarom ook een masker. Maar Stefanie beukt door, ook nu haar knie hapert.

Stefanie vormt een hard duo met Sherida Spitse, die voor haar op het middenveld staat. Samen sleepten ze de Leeuwinnen er elke keer doorheen als de ploeg zwaar onder druk kwam te staan. Vooral in de achtste finales tegen Japan was dat in de slotfase cruciaal. Maar ook aanvallend is dit duo belangrijk bij standaardsituaties. Als Spitse achter de bal gaat staan en Van der Gragt mee naar voren gaat, dan weet je dat het menens is.

Dan gaat er gebeukt worden.

Stefanie wint een kopduel van twee Italianen. Foto: Pro Shots / Action Images

“Kom op Steef, gooi alles erin,” zei Spitse toen ze voor een vrije trap aanlegde in de slotfase van de kwartfinale tegen Italië. Nederland stond 1-0 voor, maar de gelijkmaker hing in de lucht en het lukte Oranje niet om de beslissende 2-0 te maken. Dus daar ging Stefanie, mee naar voren. Ze sprong hoog boven de Italianen uit, alsof de verdedigers er niet stonden, plantte haar voorhoofd tegen de vrije trap van Spitse aan en kopte snoeihard de beslissende 2-0 binnen.

Dat koppen is een specialiteit van Van der Gragt. Ze kopte ook in de kwalificatie voor het WK de openingstreffer binnen tegen Slowakije. In een clipje van Ons Oranje zei ze over dit sterke wapen: “Je hebt een prooi om naartoe te werken. Dat is heerlijk. Het is gewoon: jij niet koppen, zij niet koppen.” Als Stefanie niet bij de bal komt, dan komt niemand bij de bal.

“Ik vind het goed als ik niet opval,” zei Stefanie ook. Na het gewonnen EK van 2017 liet Stefanie een kleine tattoo op haar enkel zetten, en dat wil ze weer doen als ook dit WK gewonnen wordt. Maar of de Leeuwinnen die finale nou winnen of verliezen: Stefanie heeft zelf sowieso voor altijd haar indruk achtergelaten, in de vechtmachine van Sarina Wiegman.