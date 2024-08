Stefanie vertelt op Instagram hoe ze werd mishandeld door haar man

Deze keer gaat hij me vermoorden, denkt Stefanie. Hij springt over de bank, grijpt haar bij haar nek en ramt haar hoofd tegen de muur. De woede in zijn ogen doet haar bevriezen van angst. Ze valt op de grond en hij schopt met zijn zware legerlaarzen tegen haar hoofd. Het laatste dat ze zich kan herinneren is dat een van hun twee honden uit shock zijn plas laat lopen. Daarna verliest ze haar bewustzijn. Als ze weer bijkomt, is Jake, die eigenlijk anders heet, met een van de honden verdwenen. Op de eettafel vindt ze een briefje: “Als je weer naar de politie gaat, vermoord ik de hond.”

Stefanie is 21 als ze Jake via internet ontmoet. Ze woont in die tijd in de buurt van Berlijn. Hij is een Amerikaanse soldaat die in Irak is gestationeerd. Zij vindt hem charmant en zelfverzekerd en houdt van zijn humor en enthousiasme. Stefanie groeide op met dove ouders. “Hij was mijn uitweg uit de dove wereld,” zegt ze. Zes maanden lang skypen ze, schrijven ze brieven en chatten ze op msn. Daarna wordt hij naar Duitsland overgeplaatst. Zij haalt hem van het vliegveld op. Anderhalf jaar later verhuizen ze samen naar de Verenigde Staten. Vanaf dat moment verandert Jake.

Stefanie is nu 34 jaar oud en heeft 45.000 volgers op Instagram. Op haar profiel beschrijft ze, in het Engels, gedetailleerd hoe ze maandenlang heeft geleefd met haar man, die haar seksueel, fysiek en mentaal misbruikte. Toen ze uiteindelijk terug naar Berlijn ging, kreeg ze te maken met flashbacks en paniekaanvallen. Ze kan alleen met het licht aan slapen en durft ’s nachts niet meer naar de wc te gaan. Ze heeft constante pijn in haar kaak en rug, ziet dubbel en is duizelig. Maar het helpt haar om haar ervaringen met anderen te delen, zegt ze.

Op Instagram beschrijft Stefanie hoe geïsoleerd, zwak en onzichtbaar ze was tijdens haar huwelijk. Ze vertelt hoezeer haar gewelddadige echtgenoot haar latere seks- en liefdesleven heeft beïnvloed. Nog steeds kan ze lichamelijk niet close met iemand zijn, seks maakt haar bang. Maar ze beschrijft ook hoe dicht hoop en kracht en verdriet en pijn bij elkaar liggen, en hoe het haar lukte om met haar trauma om te gaan.

Stefanie spreekt openlijk over de gevolgen van huiselijk geweld. Foto door Bastian Bochinski

De feedback op Instagram is overweldigend. Stefanie krijgt van vrouwen te horen dat ze alleen door haar berichten de moed vonden om hun gewelddadige echtgenoten te verlaten. Ook mannen wiens partners zijn mishandeld door hun ex-mannen, nemen contact met haar op, en ze ontvangt berichten van mannen die door hun ouders zijn geslagen. Stefanie weet hoe de slachtoffers zich voelen. “Mensen die zelf geen huiselijk geweld hebben meegemaakt, begrijpen vaak niet hoe moeilijk het is om eraan te ontsnappen,” zegt ze. Zij zelf negeerde de voortekens ook, omdat ze erop vertrouwde dat Jake en zij samen een toekomst zouden hebben.

“In eerste instantie was hij een liefdevolle partner.”

Op een familiefeest vraagt Jake aan Stefanie of ze met hem wil trouwen. Ze vindt de verlovingsring in een champagneglas. “In eerste instantie was hij een liefdevolle partner,” zegt ze. Ze gaan samen naar een Amerikaanse legerbasis in Arizona en trouwen. “Jake gaf me het gevoel dat ik iets waard was,” zegt Stefanie. “Maar van het ene moment op het andere veranderde alles.” Op de eerste avond samen in hun nieuwe huis blijft hij tot diep in de nacht weg. Als hij eindelijk thuiskomt, vertelt hij dat hij met collega’s heeft gepokerd en dat hij er veel geld mee gaat verdienen. Voor het eerst begint Stefanie te twijfelen aan het huwelijk.

Wat er die nacht voor het eerst gebeurde, is een paar weken later de standaard. Jake speelt elke avond poker, wordt dronken, gebruikt harddrugs en speelt de hele dag games. Als hij wint met poker, is het rustig in huis. “Maar de meeste keren verloor hij.” En dan flipt hij.

Eén keer probeert hij haar midden in de nacht te wurgen, omdat hij een nachtmerrie had. Een andere keer duwt hij haar tegen de deur – ze moet niet in de weg gaan staan. Omdat hij weet hoeveel de honden voor Stefanie betekenen, sluit hij ze urenlang op in de badkamer en slaat hij ze. Hij misbruikt haar verbaal, seksueel, mentaal en lichamelijk. Hij noemt haar dom en lelijk en zegt dat haar familie haar nooit heeft gewild. Hij draait haar armen op haar rug en werpt haar tegen de grond. Hij schopt haar in haar nieren en gooit dingen naar haar. Een keer mist hij haar maar net met een scherp keukenmes. Als ze iets heeft gekookt waar hij niet van houdt, gooit hij het bord op de grond en zegt hij dat ze iets anders moet maken. “Ik had nog jaren later last van de gevolgen van zijn misbruik,” zegt ze.

Tegenwoordig praat Stefanie zelfbewust en met gevoel over haar verleden. Ze merkt dat ze zich niet meer schaamt voor wat er is gebeurd, en wil nu bewustwording creëren en taboes doorbreken. Maar ze heeft zich heel lang geschaamd. “Vrouwen die dit meemaken moeten de signalen niet negeren, het kan hun leven kosten,” zegt Stefanie. Op Instagram wordt ze door honderden vrouwen bedankt. Vrouwen die in een gewelddadige relatie zitten of worstelen met vergelijkbare trauma’s. Door Stefanies woorden vinden ze de kracht om in hun sociale omgeving hulp te zoeken, zeggen ze. En dat is voor Stefanie de reden waarom ze over de slechtste tijd in haar leven blijft praten. “Slachtoffers moeten weten dat ze het kunnen overleven, en dat ze niet alleen zijn,” zegt ze.



Na een paar maanden weet Stefanie het zeker: als ze bij hem blijft, gaat ze het niet overleven.

In het begin verzet Stefanie zich nog tegen Jake, maar dat maakt hem alleen maar woester. Dus ondergaat ze op een gegeven moment zijn geweld maar gewoon. “Hij zei altijd dat ik helemaal alleen was in de VS,” zegt ze. “Dat ik afhankelijk van hem was.” Na een paar maanden weet Stefanie het zeker: als ze bij hem blijft, gaat ze het niet overleven. Ze plant haar ontsnapping. Ze pakt wat essentiële dingen in – geld, paspoort, mobiele telefoon, kleding – en verstopt de rugzak in de verste hoek van haar kast.

In een van zijn volgende woedeaanvallen pakt Jake Stefanies telefoon en sleutels af. Zij ontsnapt daarna het huis uit – haar noodrugzak in de ene hand, haar twee honden in de andere. Ze gaat naar bekenden die ook op de legerbasis wonen, en zegt dat ze de militaire politie moeten bellen.

Er waren veel momenten ondraaglijk, maar als ze tegen hem moet getuigen staat ze doodsangsten uit. Het gevolg van haar getuigenis: Jake mag 72 uur het huis niet betreden en moet in therapie gaan. “Hij heeft me geestelijk en lichamelijk mishandeld en dreigde me te vermoorden – en dit was zijn straf,” zegt ze.

In die 72 uur stopt Stefanie haar spullen in vuilniszakken en brengt die naar een bevriende soldaat. Maar ze kan niet bij hem blijven: het Amerikaanse leger wil niet dat een getrouwde vrouw bij een andere soldaat woont, zegt ze. Volgens haar zette het leger de bevriende soldaat onder druk. Dus gaat ze terug naar huis. “Het systeem beschermde Jake en bracht mij in levensgevaar.”



Uiteindelijk overtuigt Stefanie Jake ervan om van haar te scheiden. Zij mag de honden meenemen naar Duitsland, op voorwaarde dat ze afziet van financiële steun. Een paar weken voor haar vertrek valt Jake haar nog een keer aan en trapt hij haar. Uit angst dat hij hun honden iets aandoet, blijft ze er stil over. Hoe ernstig de lichamelijke gevolgen zijn, zal ze pas later begrijpen. In september 2009 is ze weer in Duitsland, in november 2010 zijn ze officieel gescheiden.

Als ze al drie jaar terug is in Berlijn, merkt ze dat ze niet in haar eentje met haar trauma’s om kan gaan. Dus zoekt ze professionele hulp. “Ik ging in therapie, en er werden tegelijkertijd meerdere ziektes en aandoeningen gediagnosticeerd,” vertelt ze. “Uiteindelijk heb ik bijna twee jaar in bed doorgebracht.”

Begin 2017 begint Stefanie haar ervaringen op Instagram te delen.