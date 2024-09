Steffi en Martyn ontmoetten elkaar in de bus naar Lowlands

Martyn (Martijn Deijkers) en Steffi (Steffie Doms) werden dertig kilometer van elkaar geboren in Nederland, maar ontmoetten elkaar pas in 2010. Het werd de basis van een muzikale samenwerking onder de naam Doms & Deykers. Ze brengen nu hun debuut-LP Evidence From a Good Source uit. We belden ze op via Skype om te vragen naar hun toevallige ontmoeting en hun samenwerking.



Ze hebben een gedeeld maar verschillend verleden. Ze werden allebei verliefd op muziek door familieleden. Martyn dankzij zijn door vinyl bezeten vader, Steffie via haar broer die van new age-muziek hield. In hun tienerjaren gingen ze naar clubs en illegale raves, “We waren sowieso op dezelfde feesten,” lacht Steffi.



“Zonder dat we het doorhadden, natuurlijk,” voegt Martyn toe.



Nadat ze in de jaren negentig onafhankelijk van elkaar verliefd werden op house en techno, gingen ze vervolgens allebei een andere kant op. Martyn ontdekte drum-‘n-bass. “Ik ging naar Londen om platen te kopen. Ik draaide drum-‘n-bass, dus was het logisch dat ik het ook zelf ging maken.”

Steffi verhuisde naar Berlijn. “De reden was dat ik bij een club ging werken,” zegt ze. “Het veranderde niets aan de muzikale kant die ik opging.” Ze praat over haar dj-carrière als een constante stroom van fases die samenkwamen tot het geluid waar ze bekend om staat. “Na de vroege jaren 2000 was ik klaar met electro omdat dat niet de plek was waar het gebeurde.”

Vervolgens werden ze de dj’s en producers die we nu kennen. Steffi vanuit Berlijn, als labeleigenaar en resident bij Panorama Bar, Martyn vanuit Washington DC als iemand die alles deed, van house en techno, tot dubstep, breakbeat en drum-‘n-bass. Toen ze elkaar eindelijk tegenkwamen, in de bus naar Lowlands, hadden ze veel om over te praten.

Toch zijn het de persoonlijke overeenkomsten waar het duo vaak op terugkomt als ze het hebben over samenwerken. “In de studio spreken we dezelfde taal,” zegt Martyn. “Niet alleen letterlijk, maar omdat we een gedeelde geschiedenis hebben en van dezelfde dingen houden. Dan was het zo van: ‘oh, weet je nog, die ene track uit 1992’, en dan wist de ander waar het over ging.”

Toch lijkt het succes ook gebaseerd op leren wanneer ze juist niet dezelfde taal moesten spreken. “Als er twee mensen in een ruimte zitten, en eentje gedraagt zich als de grote jongen, dan is de energie verkeerd,” zegt Steffi over hun werkproces. “Als je het altijd beter weet, kan je net zo goed een soloalbum maken.” Steffi wist daar alles al van, maar voor Martyn was het lastiger. Hij had alleen nog maar samengewerkt met zangers die over zijn tracks heen zongen, nooit samen met een andere producer. Hij geeft wel toe dat het makkelijk was om zijn autonomie op te geven voor het hogere doel. “Het idee achter samen muziek maken is om twee stijlen te mengen en iets nieuws te maken,” zegt hij. “Als iemand teveel aan zijn eigen ideeën vasthoudt, krijg je nooit iets dat uitstijgt boven middelmatigheid.”

Als het aan Martyn ligt, kun je in de toekomst niet meer horen wie wat heeft gemaakt. “Het smelt steeds meer samen,” zegt hij trots. “Als ik het nu laat horen aan goede vrienden, die alles hebben gehoord wat ik ooit heb gemaakt, vinden ze het lastig om te zeggen wie wat heeft gedaan.” Steffi is het daar mee eens. “Soms zeggen mensen: ‘oh, die baslijn van Martyn is vet’. Dan denk ik: hmm, die was eigenlijk van mij.”

Evidence From A Good Source, maakten ze terwijl ze allebei werkten aan de LP van hun labelgenoot op Ostgut Ton, Virginia. “De deadline was erg krap,” legt Steffi uit. Ondanks dat, lukte het dankzij hun intuïtie om de tracks te maken in vier dagen tijd. “Dat komt door ervaring, maar ook omdat we op dezelfde golflengte zitten”, zegt Martyn, “maar ik denk dat het ook door onze werkethiek komt. Steffi is druk met dj’en, ik ook, en ik woon in Amerika. Ik heb ook een gezin, dus ik wil niet te lang wegblijven. Dan blijft er beperkte tijd over om echt muziek te maken, dus die vier dagen hebben we echt hard gewerkt en het beste gehaald uit een korte tijd. Niet suffen, geen filmpjes, niet sms’en.”

“Geen social media,” voegt Steffi toe.

De twee praten het liefst over produceren. In het begin van het gesprek vragen ze beleefd of het zoveel mogelijk over het album mag gaan, en geen “onzinnige gesprekken” over Panorama Bar. Zoals Martyn zegt: “We realiseren ons allebei dat we het belangrijk vinden om veel goede muziek uit te brengen. Dat onthouden mensen beter dan op wat voor festival je hebt gedraaid of in welke club op Ibiza.” Steffi is het eens met hem: “Het is ook iets natuurlijks. Die creatieve energie moet eruit. Als je er te lang op blijft zitten, word je ongelukkig.”

Ik vraag of het een logische stap was om te gaan produceren, om zo te ontsnappen uit het hectische leven van een dj, en wat normalere werkdagen te hebben. Steffi pakt het iets positiever in: “Voor mij was het zo, toen ik begon met muziek maken, werd het gelijk uitgebracht. Er was geen weg meer terug. Ik heb mezelf gevonden in de studio, in het overbrengen van creatieve energie.” Ze geeft wel toe dat draaien misschien niet minder plezierig, maar toch wel meer gecompliceerd is geworden. “Het is een ander beroep dan twintig jaar geleden. Het gaat allemaal om de spotlight, en Twitter, en elk weekend eropuit gaan, mensen die foto’s van je maken. Ik denk dat je gek wordt van die wereld.”

Martyn stemt somber in: “Ik denk dat je een paar rondjes kan maken in het dj-circuit als je jonger bent, en dan moet je een keuze maken: ik blijf, en kom vast te zitten in een loop. Of ik zoek iets anders, iets beters.” Gelukkig is er bewijs dat ze dat laatste samen hebben gevonden.

Doms & Deykers – Evidence From A Good Source komt uit op 28 oktober op 3024.