Sterk is de plek waar je moet zijn voor je nachtelijke kaviaar en champagne

Voor de tweede aflevering van MIDNIGHT MUNCHIES gingen we op bezoek bij Jan Disseldorp, inmiddels alweer zeventien jaar de bedrijfsleider van nachtwinkel Sterk.

In Amsterdam vind je talloze supermarkten waar je ‘s nachts terecht kunt voor een fles sinas, een gigantische zak chips of goedkope vodka. Maar bij nachtsupermarkt Sterk aan de De Clercqstraat is het assortiment wel heel bijzonder. Uiteraard koop je daar al het ‘normale’ spul, maar vind je er ook vintage Dom Pérignon champagne à 197 euro, blikken kaviaar, en kippensoep uit eigen keuken. Oja, je kunt er terecht voor versgebakken pannenkoeken met stroop en poedersuiker. En dat allemaal ‘s nachts dus, want in het weekend kun je er tot 3.00 uur terecht.

Ik spreek Disseldorp in de slijterij van Sterk, waar hij mij meteen een glas jenever in mijn handen duwt. “Dit moet je proeven. Het is Bakers Best-jenever, gemaakt van broodresten.” Dankbaar neem ik een slok. “Heerlijk he? Die afdronk is echt verrukkelijk.” Hij heeft helemaal gelijk.



MUNCHIES: Ha Jan, wat maakt Sterk zo’n bijzondere nachtsupermarkt?

Disseldorp: We hebben een hartstikke leuk team en supermooie producten. Bovendien proberen we altijd onderscheidend te blijven. We zijn altijd op zoek naar nieuwe, bijzondere producten. Club Mate is daar een goed voorbeeld van. Dat is een Duits energiedrankje op basis van een Zuid-Amerikaanse thee. Dat was vroeger bijna nergens te krijgen, maar nu ontzettend populair. Wij waren een van de eersten die dat hadden. Op dit moment gebeurt dat met kombucha. Kombucha is een gefermenteerd theeproduct. Het drankje komt oorspronkelijk uit Japan, en heeft bepaalde gezondheidsclaims.

Waar vind je al die producten?

Ik ben sowieso wel echt een culinaire vakidioot, dus altijd nieuwsgierig naar nieuwe dingen. Maar Club Mate kwam ik tegen in een Amsterdams kraakpand. Er stond daar een toren van die kratten. Ik dacht: dat moeten ze wel heel lekker vinden. Dus daar heb ik meteen werk van gemaakt. Ik zal nooit vergeten hoe die eerste bestelling ging, het was echt een bijzondere ervaring. Het was net alsof ik een drugsdeal aan het sluiten was.

Een drugsdeal voor een frisdrank?

Het was lastig om aan de juiste contactgegevens te komen. Ik kreeg telkens iemand aan de telefoon die me dan weer een ander nummer gaf. Uiteindelijk kwam ik bij een paar jongens terecht, die het drankje hier in Amsterdam leverden. Ze kwamen het semi-illegaal op de fiets brengen. Hoe dan ook, we waren wel de eerste!

Je bent dus altijd nieuwsgierig naar nieuwe producten. Wat heb je nu op het oog?

Ik merk wel dat natuurwijn nu heel populair is. Daar is steeds meer behoefte aan, zeker van de mensen die meer verantwoord willen drinken. Maar doordat er geen sulfiet in zit, heeft natuurwijn een bepaalde instabiliteit en een ander smaakprofiel. Daarom vind ik het persoonlijk nog wel een moeilijk drankje. Maar ook ontzettend leuk om te proeven en ontdekken.

Voor welke snack komen mensen midden in de nacht naar Sterk?

Onze pannenkoeken zijn altijd erg in trek en zo’n pannenkoek met stroop en suiker kost natuurlijk ook geen drol. We maken ze helemaal vers, hier in de keuken. Mensen komen ze tot laat in de nacht halen. Op een zaterdagavond verkopen we er een stuk of zestig.

Wat kopen klanten hier nog meer op de zaterdagnacht?

Onze bieren en wijnen zijn verreweg het populairst in het weekend. Speciaalbier is op dit moment heel erg in natuurlijk, en daar hebben we veel verschillende soorten van. Persoonlijk vind ik het bier van brouwerij De Prael heel bijzonder. Dat wordt namelijk gemaakt van hemelswater, regen dat op verschillende punten in Amsterdam is opgevangen. Dat vind ik wel speciaal.

Hoe is het om hier midden in de nacht te werken?

Mensen denken vaak dat werken bij Sterk ‘s nachts gevaarlijker is dan overdag, met al die dronken mensen. Maar dronken mensen heb je overdag ook. Ja, maar verhoudingsgewijs hebben klanten ‘s nachts meestal wel een slokje meer op. Maar daar zijn we wel op voorbereid. Als klanten echt heel druk of vervelend zijn, dan maken we even een praatje met ze, zodat ze iets rustiger worden. Maar dat gebeurt bijna nooit.

Er komen bovendien genoeg klanten die net klaar zijn met werken, of nog moeten beginnen aan hun shift. Denk aan taxichauffeurs, of de mensen die in ziekenhuizen of het uitgaansleven werken. Vaak komen ze naar Sterk om nog even een stamppot of een warme erwtensoep te eten.

Wat is het allerduurste product in de winkel?

Dat is ongetwijfeld de kaviaar. Die is gekweekt, en wordt geleverd door een kaviaarhandelaar die ook aan sterrenrestaurants levert. Dan praten we over veertig euro voor tien gram. Dat wordt met de feestdagen best veel gehaald. Verder hebben ook ergens een fles whisky van drieduizend euro staan: de Royal Salute ‘62. Die whisky is meer dan veertig jaar oud.

Verkoop je vaak van die dure flessen?

Niet heel vaak, nee. Maar er zitten hier natuurlijk een aantal casino’s om de hoek. Dus af en toe is er wel iemand die net een klap geld heeft gewonnen en dat wil vieren met zo’n dure fles drank.

Wat vind je het allerlekkerste in jullie assortiment?

Ik hou van alle mooie producten. Ik kan net zo goed genieten van boerenkool, als van die mooie jenever die ik jou zojuist liet proeven. En afgelopen zondag was ik uitgenodigd om wat te vertellen op Chocoa Festival, omdat ik dat ook zo’n prachtig product vind. We verkopen namelijk al een aantal jaren bijzondere chocolades.

Er komt steeds meer nieuwe horeca in de buurt. Merk je daar wat van?

Iedereen weet ons wel te vinden, ja. Er komen bijvoorbeeld regelmatig mensen langs die bij hotels werken. Meestal wil een hotelgast dan een bijzonder product dat het hotel zelf niet in huis heeft, zoals een speciale fles champagne. En die hebben we genoeg!

Er zijn ook een aantal clubs, restaurants en bars in de buurt die hier naartoe komen als ze zonder drank zitten. We hebben daarom een goede relatie met de horecagelegenheden om ons heen. Dat is ook wel belangrijk. Als mensen benieuwd zijn naar een bepaald soort drankje, dan verwijzen we ze wel eens door naar een bar of restaurant in de buurt, omdat we weten dat ze het daar kunnen proeven. En andersom doen zij dat ook. Verderop zit bijvoorbeeld Salmuera, een restaurant dat veel met mezcal doet. Als mensen mezcal lekker vinden, en vragen waar ze dat kunnen halen, dan sturen ze ze naar ons. Zo helpen we elkaar een beetje.

Hoe blijft Sterk ook in de toekomst een speciale nachtsupermarkt?

Met een fles cola ga je het niet redden. Die kun je overal halen. We verkopen altijd producten die niet overal te krijgen zijn, zoals brood van Hartog’s Volkoren of worstjes van Brandt en Levie. Het is hard werken, want we moeten de mensen kunnen blijven verbazen. Maar tot nu toe gaat dat allemaal nog goed.

Bedankt, Jan!