Sterrenhemel of oceaanvloer? Deze koffietafel is het allebei

Sterrenhemels en oceaanvloeren zijn eigenlijk allebei prima uitzichten om eens lekker bij weg te dromen. Dankzij de Caribische designstudio LA TABLE kan je ze nu allebei in je woonkamer zetten. En wel in de vorm van een koffietafel. De studio is al langer beroemd om hun tafels waarvoor ze marmer en hars combineren om tropische taferelen te creëren. Onlangs onthulden ze hun nieuwe model, STARRY SEA, dat er overdag uitziet als een serene oceaanvloer en ’s avonds oplicht als een hemel vol sterren.

De tafel is het werk van ontwerper Alexandre Chapelin, die anderhalf jaar bezig was met onderzoek en het testen van de tafel. Het pronkstuk bevat marmer uit Anguilla, LA TABLE’s beroemde zeekleurige hars en tientallen ledlampjes die je met je smartphone van kleur kan laten veranderen. Bekijk ‘m hieronder.

Ga voor meer informatie over STARRY SEA en LA TABLE naar de website.